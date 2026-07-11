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कानपुर में नवजात की मौत मामले में 4 डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई

कानपुर: अनवरगंज थाना क्षेत्र स्थित एक नामी अस्पताल में नवजात शिशु की मौत के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर चार डॉक्टरों और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. पीड़ित परिवार ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने, प्रसव में देरी करने और विरोध करने पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

यह घटना 5 मई की है. बेकनगंज निवासी मोहम्मद इस्लाम ने दर्ज एफआईआर में बताया कि उसने अपनी 38 सप्ताह की गर्भवती पत्नी रुबीना को सुबह तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया था. पीड़ित का आरोप है कि डॉक्टरों ने सामान्य प्रसव का भरोसा देकर उन्हें करीब 18 घंटे तक इंतजार कराया और इस दौरान इलाज के नाम पर 45 हजार रुपये भी जमा करवा लिए.

परिजनों के अनुसार, अस्पताल प्रशासन ने उन्हें मरीज से मिलने नहीं दिया. देर रात जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद उन्हें मृत नवजात सौंपा. परिजनों का दावा है कि शिशु के गले पर फंदे जैसा निशान था, जो डॉक्टरों की लापरवाही को दर्शाता है. इसका विरोध करने पर डॉक्टरों ने उनके साथ गालीगलौज और मारपीट की.