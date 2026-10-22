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शिमला के पूर्व SSP संजीव गांधी के खिलाफ मामला दर्ज, धोखाधड़ी और सरकारी धन के दुरुपयोग करने का आरोप

शिमला: पूर्व पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी के खिलाफ कथित धोखाधड़ी, सरकारी धन के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में पुलिस थाना सदर में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने कांस्टेबल की शिकायत और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच के आधार पर अभियोग संख्या 138/2026 दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. यह मामला भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है.

पुलिस अधीक्षक शिमला गौरव सिंह से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस लाइन कैथू में तैनात एक कांस्टेबल ने शिकायत दी थी कि वर्ष 2024 और 2025 के दौरान उसे सरकारी कार्यों और व्यवस्थाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. इसके लिए उसे अपनी जेब से खर्च करने और बाद में भुगतान किए जाने का आश्वासन दिया गया था. कांस्टेबल के अनुसार, उसने व्यवस्थाओं के लिए कुल 1,87,890 रुपये खर्च किए और संबंधित बिल कार्यालय में जमा करवाए. शिकायत में कहा गया है कि जांच के बाद बिलों को भुगतान के लिए स्वीकृति भी मिल गई थी.

पुलिस अधीक्षक शिमला गौरव सिंह ने बताया, "शिकायतकर्ता का आरोप है कि 6 फरवरी 2026 को तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार गांधी ने उसे अपने पास बुलाया और भुगतान से संबंधित वाउचर पर हस्ताक्षर करवाए. उसे बताया गया कि भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए हस्ताक्षर जरूरी हैं और स्वीकृत राशि उसे मिल जाएगी. हालांकि, शिकायत के अनुसार, हस्ताक्षर करवाने के बावजूद उसे राशि का भुगतान नहीं किया गया. जुलाई 2026 में शिकायत करने के बाद जब कांस्टेबल ने कार्यालय की अकाउंट ब्रांच से जानकारी हासिल की, तो उसे पता चला कि संबंधित राशि फंड से निकाली जा चुकी थी, लेकिन उसके खाते में जमा नहीं हुई थी. इसके चलते उसे अपनी देनदारियां चुकाने के लिए निजी संसाधनों से धन की व्यवस्था करनी पड़ी".

शिकायत मिलने के बाद संबंधित वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की गई. जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार, जिला पुलिस के एक फंड से लगभग दो वर्षों के दौरान कुल 2,35,000 रुपये की निकासी की गई थी. आरोप है कि इस राशि को किन उद्देश्यों के लिए खर्च किया गया, इसका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है. इससे संबंधित फंड में धन की कमी होने की बात सामने आई. रिकॉर्ड के अनुसार, संजीव कुमार गांधी का शिमला एसएसपी पद से कार्मिक विभाग में स्थानांतरण होने के दौरान फंड में हुई कमी को पूरा करने के लिए शिकायतकर्ता के बिलों की स्वीकृत राशि को संबंधित फंड के खाते में स्थानांतरित किए जाने का आरोप है. शिकायत के मुताबिक, कांस्टेबल को भुगतान करने के बजाय राशि फंड में जमा कर दी गई, जिससे वह अपनी स्वीकृत राशि से वंचित रह गया.

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

पुलिस ने प्रथम दृष्टया सामने आए तथ्यों के आधार पर 22 अक्टूबर 2026 को पुलिस थाना सदर शिमला में भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5), 314, 318, 336 और 340 के तहत मामला दर्ज किया है. ये धाराएं आपराधिक विश्वासघात, बेईमानी से धन के इस्तेमाल, धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजों से संबंधित आरोपों से जुड़ी हैं. पुलिस के अनुसार, मामले में वित्तीय अनियमितताओं और संबंधित राशि के लेन-देन की जांच की जा रही है. फिलहाल आरोपों की जांच जारी है. मामले में आरोपों का अंतिम निर्धारण जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगा.

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