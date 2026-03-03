ETV Bharat / state

देहरादून में BJP पूर्व पार्षद और पति ने कर दिया नगर निगम की जमीन का सौदा, मुकदमा दर्ज

देहरादून में जमीनी धोखाधड़ी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. पूर्व बीजेपी पार्षद और उसके पति पर जमीनी धोखाधड़ी पर केस दर्ज,

Concept Image
कॉन्सेप्ट इमेज (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 3, 2026 at 12:37 PM IST

3 Min Read
देहरादून: थाना रायपुर क्षेत्र अंतर्गत भाजपा की पूर्व पार्षद नीतू बाल्मीकि और उसके पति राकेश बाल्मीकि उर्फ तिनका पर नगर निगम की सरकारी जमीन का सौदा करने का आरोप लगा है. पीड़ित का आरोप है कि पूर्व पार्षद और उसके पति ने उसे झांसा दिया कि जमीन तो मिल जाएगी, लेकिन ऊपर तक पैसे देने पड़ेंगे. पीड़ित ने झांसे में आकर लाखों रुपए आरोपियों को दे दिए. जिसके बाद भी पीड़ित को जमीन नहीं मिली. पीड़ित ने पैसे वापस मांगने पर दोनों पर धमकी देने का आरोप लगाया है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच तेज कर दी है.

देहरादून जोगीवाला निवासी पर्व वालिया ने थाना राजपुर में शिकायत दर्ज कराई है कि भाजपा की पूर्व पार्षद नीतू बाल्मीकि और उसके पति राकेश बाल्मीकि उर्फ तिनका ने नगर निगम की एक जमीन दिखाते हुए दावा किया की जमीन का आवंटन कराया जा सकता है. यह भी कहा गया कि पूर्व पार्षद होने के कारण वह जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर देंगे और ऊपर तक पैसे देने पड़ेंगे. इसी भरोसे में अलग-अलग समय पर पीड़ित ने 75 लाख रुपए दे दिए.

उसके बाद पीड़ित को जानकारी मिली कि आरोपी कई अन्य लोगों के साथ भी इसी प्रकार की धोखाधड़ी कर चुके हैं. पीड़ित ने आरोप लगाया है कि जब पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने एससी एक्ट में फसाने और राजनीतिक पहुंच का डर दिखाकर धमकाते हैं. साथ ही वीवीआईपी हस्तियों के साथ खिंचवाई गई तस्वीरें दिखाकर प्रभाव जमाते हैं. पीड़ित के अनुसार रायपुर थाने में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें 42 लाख 50 हजार रुपए दो महीने में लौटने की बात तय हुई थी.

लेकिन थाने में आठ लाख रुपए दिए, जबकि शेष राशि का भुगतान तय समय में नहीं किया गया. पीड़ित का आरोप है कि समझौते के बाद भी आरोपी थाने में पेश नहीं हो रही है और भुगतान से बच रहे हैं. सरकारी जमीन का सौदा करने वाला पूर्व पार्षद पति राकेश बाल्मीकि उर्फ तिनका को साल 2022 में गुंडा एक्ट में जिला बदर भी किया जा चुका है. पूर्व में चेक बाउंस के एक मामले में भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था.

अक्टूबर 2019 में वो खुद एक जानलेवा हमले का शिकार हुआ था. आपसी विवाद के चलते उसे पर फायरिंग की गई थी और रायपुर थाने में उसे पर मारपीट और धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं. थाना रायपुर प्रभारी गिरीश नेगी ने बताया है कि पीड़ित पर्व वालिया की शिकायत के आधार पर रायपुर थाना क्षेत्र के रहने वाली भाजपा की पूर्व पार्षद और उसके पति पर 75 लाख रुपए की ठगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

TAGGED:

पूर्व पार्षद और पति पर मुकदमा दर्ज
नगर निगम जमीन धोखाधड़ी
MUNICIPAL CORPORATION LAND FRAUD
DEHRADUN LATEST NEWS
DEHRADUN MUNICIPAL CORPORATION LAND

