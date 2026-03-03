ETV Bharat / state

देहरादून में BJP पूर्व पार्षद और पति ने कर दिया नगर निगम की जमीन का सौदा, मुकदमा दर्ज

देहरादून: थाना रायपुर क्षेत्र अंतर्गत भाजपा की पूर्व पार्षद नीतू बाल्मीकि और उसके पति राकेश बाल्मीकि उर्फ तिनका पर नगर निगम की सरकारी जमीन का सौदा करने का आरोप लगा है. पीड़ित का आरोप है कि पूर्व पार्षद और उसके पति ने उसे झांसा दिया कि जमीन तो मिल जाएगी, लेकिन ऊपर तक पैसे देने पड़ेंगे. पीड़ित ने झांसे में आकर लाखों रुपए आरोपियों को दे दिए. जिसके बाद भी पीड़ित को जमीन नहीं मिली. पीड़ित ने पैसे वापस मांगने पर दोनों पर धमकी देने का आरोप लगाया है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच तेज कर दी है.

देहरादून जोगीवाला निवासी पर्व वालिया ने थाना राजपुर में शिकायत दर्ज कराई है कि भाजपा की पूर्व पार्षद नीतू बाल्मीकि और उसके पति राकेश बाल्मीकि उर्फ तिनका ने नगर निगम की एक जमीन दिखाते हुए दावा किया की जमीन का आवंटन कराया जा सकता है. यह भी कहा गया कि पूर्व पार्षद होने के कारण वह जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर देंगे और ऊपर तक पैसे देने पड़ेंगे. इसी भरोसे में अलग-अलग समय पर पीड़ित ने 75 लाख रुपए दे दिए.

उसके बाद पीड़ित को जानकारी मिली कि आरोपी कई अन्य लोगों के साथ भी इसी प्रकार की धोखाधड़ी कर चुके हैं. पीड़ित ने आरोप लगाया है कि जब पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने एससी एक्ट में फसाने और राजनीतिक पहुंच का डर दिखाकर धमकाते हैं. साथ ही वीवीआईपी हस्तियों के साथ खिंचवाई गई तस्वीरें दिखाकर प्रभाव जमाते हैं. पीड़ित के अनुसार रायपुर थाने में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें 42 लाख 50 हजार रुपए दो महीने में लौटने की बात तय हुई थी.