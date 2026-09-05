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बुलंदशहर के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर लगा पत्नी की पिटाई का आरोप, मुक़दमा दर्ज़

बुलंदशहर के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित का पत्नी से मारपीट का वीडियो वायरल. पुलिस ने पूर्व विधायक पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की.

GUDDU PANDIT MARPEET
पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर पत्नी से मारपीट का मुकदमा दर्ज. (सोर्स- वायरल वीडियो)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 5:32 PM IST

2 Min Read
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बुलंदशहर: यूपी के बुलंदशहर में पत्नी की पिटाई के मामले में पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर पुलिस ने नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की है. गुड्डू पंडित पर अपनी पत्नी और कांग्रेस नेत्री अर्चना पांडा के साथ मारपीट, गाली-गलौज के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है.

गौर करें तो पूर्व विधायक गुड्डू पंडित लगातार किसी ना किसी वज़ह से विवादों में रहते हैं. गुड्डू पंडित अपनी पत्नी और कांग्रेस नेत्री के साथ मारपीट की वज़ह से सुर्खियों में है.

सपा और बसपा के टिकट पर दो बार विधायक रहे गुड्डू पंडित पर उनकी ही पत्नी अर्चना पांडा ने मारपीट का आरोप लगाया है. गुड्डू पंडित और उनकी पत्नी अर्चना पांडा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

सीओ सिटी प्रखर पांडेय. (ईटीवी भारत)

वायरल वीडियो में पूर्व विधायक गुड्डू पंडित अपनी पत्नी अर्चना पांडा के बाल पकड़कर पिटाई करते नजर आ रहे हैं. अर्चना पांडा भी पूर्व विधायक पर झाड़ू से वार करती नज़र आ रही है.

मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद बुलंदशहर पुलिस हरकत में आ गई है. वीडियो वायरल होने के बाद बुलंदशहर पुलिस ने अर्चना पांडा की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है.

सीओ सिटी प्रखर पांडेय इस घटना पर कहना है कि 4 सितंबर को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है. इस वीडियो में पति-पत्नी द्वारा मारपीट की जा रही है. ये वीडियो पीड़िता के घर का है.

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लिस ने पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. (ईटीवी भारत)

पीड़िता से बातचीत करके तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. पीड़िता की तहरीर के आधार पर 115, 352 , 351 BNS की धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. नगर कोतवाली द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पीड़िता ने पति पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है.

पूर्व विधायक ने वीडियो को बताया पुराना

पूर्व विधायक ने आरोपों को निराधार बताया है. उन्होंने कहा कि वीडियो वर्ष 2025 का है. वह अपने पुत्र से मिलने गए थे, तब अर्चना ने उन पर हमला किया था. वह अपना बचाव कर रहे थे. पूर्व विधायक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है कि वह वर्तमान में बुलंदशहर में नहीं हैं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने बाबा रामदेव के साथ अपना फोटो लगाया है और वीडियो को पुराना बताते हुए पुलिस से न्याय की मांग की है.

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