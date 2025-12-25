ETV Bharat / state

हरिद्वार में तार तार हुये रिश्ते, अवैध प्रेम प्रसंग में महिला ने पति पर करवाया जानलेवा हमला, केस दर्ज

कनखल थाना पुलिस ने इस मामले में कुल पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. साथ ही मामले की जांच की जा रही है.

HARIDWAR KANKHAL ASSAULT CASE
हरिद्वार कनखल मारपीट मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 25, 2025 at 10:28 AM IST

हरिद्वार: कनखल क्षेत्र में एक महिला ने अपने प्रेमी और अन्य लोगों के साथ मिलकर पति व बहनोई पर जानलेवा हमला करा दिया. हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने तहरीर पर पत्नी समेत पांच नामजद और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस को दी गई शिकायत में अकोढ़ा कला, लक्सर निवासी ब्रिजेश कुमार ने बताया कि उसका सगा साला अरविंद कुमार मजदूरी के सिलसिले में लंबे समय से घर से बाहर रह रहा था. हाल ही में जब वह घर लौटा तो उसे जानकारी मिली कि उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग पड़ोस में रहने वाले किरायेदार रोहन से चल रहा है. इस बात को लेकर घर में लगातार तनाव बना हुआ था.

इसी विवाद पर बातचीत करने के लिए अरविंद ने 22 दिसंबर को अपने बहनोई ब्रजेश कुमार और बहन को कनखल स्थित अपने आवास पर बुलाया. शाम करीब 5:45 बजे जब अरविंद ने पत्नी से उसके कथित संबंधों को लेकर सवाल किया, तो उसकी पत्नी उसे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से बाहर ले गई. आरोप है कि इसी दौरान पहले से वहां मौजूद किरायेदार रोहन, उसकी पत्नी समेत कुछ लोगों ने मिलकर अरविंद और ब्रजेश पर हमला कर दिया. रोहन ने सरिए से अरविंद के सिर पर कई वार किए, जबकि अन्य आरोपियों ने डंडों, ईंट-पत्थरों और लात-घूंसों से दोनों को बेरहमी से पीटा.

इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गए. शोरगुल सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव कर उनकी जान बचाई. सूचना पर पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची. घायलों को अस्पताल ले जाया गया. जहां अरविंद के सिर में करीब 30 टांके और ब्रजेश के माथे पर लगभग 12 टांके लगाए गए. अरविंद की हालत गंभीर बताई जा रही है.कनखल थाना प्रभारी मनोहर सिंह रावत ने बताया तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. सभी आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है.

