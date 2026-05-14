ETV Bharat / state

महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जानें कारण

देहरादून: नर्सिंग एकता मंच की मांगों को लेकर परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर आत्मदाह की धमकी देने ओर सरकारी कार्यों में बाधा डालने पर उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला सहित अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है. मुकदमा देहरादून की कोतवाली डालनवाला में दर्ज किया गया है.

महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के खिलाफ मुकदमा दर्ज: बता दें कि 11 मई को कांग्रेस की प्रदेश महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला और नर्सिंग बेरोजगार संगठन के अन्य सदस्य अपनी मांगों को लेकर परेड ग्राउंड स्थित प्रतिबंधित पेयजल विभाग की पानी की टंकी में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर ऊपर चढ़ गया थे. काफी समझाने पर भी वह नीचे नहीं उतरे और लगातार अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव बना रहे थे. इस दौरान उनके बाकी सदस्यों द्वारा पानी की टंकी के नीचे एकत्रित होकर धरना-प्रदर्शन किया गया. मौके पर आए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने. इस कारण परेड ग्राउंड और पानी की टंकी के आसपास शान्ति और अन्य सुरक्षा के मद्देनजर दिन और रात के समय पुलिस बल नियुक्त किया गया.

ज्योति रौतेला ने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की धमकी दी थी: 12 मई को ज्योति रौतेला ने जबरन अपनी मांगों को मनवाने के लिए विधि विरुद्ध तरीके से अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की धमकी देकर माचिस निकाल ली थी. इस पर प्रशासन द्वारा उनसे ऐसा कृत्य न करने को कहा गया. इसी दौरान नर्सिंग एकता मंच और अन्य संगठनों के सदस्यों द्वारा परेड ग्राउंड से बाहर आकर मुख्य सड़क पर जाम लगाकर यातायात में अवरोध पैदा करते हुए नारेबाजी की गई.