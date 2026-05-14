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महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जानें कारण

पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महाह करने की कोशिश करने पर कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य लोगों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज

CASE AGAINST JYOTI RAUTELA
ज्योति रौतेला पर मुकदमा दर्ज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 14, 2026 at 1:35 PM IST

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देहरादून: नर्सिंग एकता मंच की मांगों को लेकर परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर आत्मदाह की धमकी देने ओर सरकारी कार्यों में बाधा डालने पर उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला सहित अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है. मुकदमा देहरादून की कोतवाली डालनवाला में दर्ज किया गया है.

महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के खिलाफ मुकदमा दर्ज: बता दें कि 11 मई को कांग्रेस की प्रदेश महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला और नर्सिंग बेरोजगार संगठन के अन्य सदस्य अपनी मांगों को लेकर परेड ग्राउंड स्थित प्रतिबंधित पेयजल विभाग की पानी की टंकी में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर ऊपर चढ़ गया थे. काफी समझाने पर भी वह नीचे नहीं उतरे और लगातार अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव बना रहे थे. इस दौरान उनके बाकी सदस्यों द्वारा पानी की टंकी के नीचे एकत्रित होकर धरना-प्रदर्शन किया गया. मौके पर आए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने. इस कारण परेड ग्राउंड और पानी की टंकी के आसपास शान्ति और अन्य सुरक्षा के मद्देनजर दिन और रात के समय पुलिस बल नियुक्त किया गया.

ज्योति रौतेला ने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की धमकी दी थी: 12 मई को ज्योति रौतेला ने जबरन अपनी मांगों को मनवाने के लिए विधि विरुद्ध तरीके से अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की धमकी देकर माचिस निकाल ली थी. इस पर प्रशासन द्वारा उनसे ऐसा कृत्य न करने को कहा गया. इसी दौरान नर्सिंग एकता मंच और अन्य संगठनों के सदस्यों द्वारा परेड ग्राउंड से बाहर आकर मुख्य सड़क पर जाम लगाकर यातायात में अवरोध पैदा करते हुए नारेबाजी की गई.

पुलिस ने बड़ी मुश्किल से ज्योति रौतेला को टंकी से उतरावा था: इस पर प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन देकर मुख्य सड़क मार्ग को खुलवाया था. उसके बाद 13 मई को प्रदर्शनकारियों की आत्मदाह की धमकी के दबाव में प्रशासन ने आनन-फानन में इनकी मांगों का प्रस्ताव शासन को भेजा था. जिस पर प्रस्ताव शासन को भेजे जाने और अपनी मांगें मनवाने और प्रशासन के आग्रह पर ज्योति रौतेला अपने 04 अन्य साथियों के साथ पानी की टंकी से नीचे उतर आईं.

एसपी ने बताया किन मामलों में दर्ज हुआ मुकदमा: एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया है कि-

ज्योति रौतेला के साथ पानी की टंकी में चढ़े उनके 04 अन्य साथियों ओर अन्य प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क जाम कर लोगों के आवागमन, पेयजल और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों में अवरोध उत्पन्न करने, लोक सेवक के आदेशों की अवज्ञा करने और अपने पास ज्वलनशील पदार्थ को लेकर उसे खुद के ऊपर डालकर आत्मदाह के प्रयास की धमकी देने, लोक शान्ति भंग कर लोक सम्पत्ति का अवरोध कर जनमानस को असुविधा पहुंचाने का मामला बना है. इस संबंध में कोतवाली डालनवाला में ज्योति रौतेला और उनके अन्य सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
-प्रमोद कुमार, एसपी सिटी, देहरादून-

पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने पर ज्योति रौतेला की अस्पताल से प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि - मैंने अभी एसएसपी देहरादून का बयान देखा, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग टँकी पर चढ़े हैं उन पर वैधानिक कार्यवाही होगी। मैं एसएसपी देहरादून से निवेदन करती हूँ कि उन बच्चों पर कोई कार्यवाही ना हो, उनके भविष्य का सवाल। आपको जो भी कार्यवाही करनी है मेरे ऊपर कीजिये। मैं कानूनी लड़ाई लड़ने को भी तैयार हूँ।

इसके बाद ज्योति रौतेला ने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा- नर्सिंग कर्मचारियों के 160 दिन की लड़ाई की जीत की अभी शुरुआत हुई है।

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