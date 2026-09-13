महराजगंज में डीआरडीए के वरिष्ठ सहायक पर केस, अधिकारियों के नाम पर कमीशन मांगने का है आरोप
परियोजना निदेशक की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने वरिष्ठ सहायक अर्जुन कुमार गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 10:42 PM IST
महराजगंज : विकास भवन स्थित जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) में तैनात वरिष्ठ सहायक पर अधिकारियों के नाम पर कथित तौर पर कमीशन मांगने का आरोप लगा है. मामले से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया. परियोजना निदेशक रामदरस चौधरी की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने वरिष्ठ सहायक अर्जुन कुमार गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस अब वायरल वीडियो समेत पूरे प्रकरण से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है. बताया जा रहा है कि सात सितंबर को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में विकास भवन में तैनात वरिष्ठ सहायक अर्जुन कुमार गौतम द्वारा विधायक निधि से जुड़े एक कार्य के संबंध में कथित तौर पर कमीशन की मांग किए जाने की बात सामने आई थी. वीडियो सामने आने के बाद मामला विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचा.
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए विभागीय स्तर पर मामले की जानकारी जुटाई गई. इसके बाद परियोजना निदेशक रामदरस चौधरी ने सदर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मामले में विधिक कार्रवाई की मांग की. तहरीर में वायरल वीडियो और उसमें सामने आए कथित लेन-देन का उल्लेख किया गया है. विभाग की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में कहा गया है कि इस तरह के कथित लेन-देन से संबंधित वीडियो के सार्वजनिक होने से लोगों के बीच भ्रम और आक्रोश की स्थिति बन रही है. इससे शासन-प्रशासन की छवि प्रभावित होने की बात भी कही गई है.
सदर कोतवाल निर्भय कुमार सिंह ने बताया कि परियोजना निदेशक की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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