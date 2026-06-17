ETV Bharat / state

धनबाद थाने में दर्ज हुई डॉ. मिहिर कुमार के खिलाफ शिकायत, डीसी के फर्जी हस्ताक्षर से जुड़ा है मामला

धनबाद डीसी के फर्जी हस्ताक्षर मामले में डॉ. मिहिर कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

Civil Surgeon Dr. Alok Vishwakarma
सिविल सर्जन डॉ. आलोक विश्वकर्मा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 17, 2026 at 8:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: उपायुक्त के कथित फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल करके अल्ट्रासोनोग्राफी क्लिनिक के लाइसेंस संबंधी दस्तावेज जमा करने के मामले में कार्रवाई अब तेज हो गई है. किडनी केयर हॉस्पिटल के संचालक डॉ. मिहिर कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसी क्रम में बुधवार को सिविल सर्जन कार्यालय की एक टीम धनबाद थाना पहुंची और मामले से संबंधित शिकायत दर्ज कराई.

संदिग्ध पाए गए थे फर्जी हस्ताक्षर

जानकारी के अनुसार, यूएसजी क्लिनिक के पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत फॉर्म-बी जमा करने के दौरान उपायुक्त के हस्ताक्षर वाले दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे. दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान हस्ताक्षर संदिग्ध पाए गए, जिसके बाद विस्तृत जांच कराई गई. जांच में हस्ताक्षर फर्जी होने की पुष्टि होने पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल सर्जन को संबंधित चिकित्सक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया था. उपायुक्त के निर्देश के अनुपालन में सिविल सर्जन कार्यालय ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉ. आलोक विश्वकर्मा (Etv Bharat)

मामले में संबंधित पदाधिकारियों को धनबाद थाना में शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है: डॉ. आलोक विश्वकर्मा, सिविल सर्जन

वहीं प्रशासन का कहना है कि सरकारी दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की जालसाजी या फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

डीसी ने दिए थे पुलिस से शिकायत के निर्देश

दरअसल मामला संज्ञान में आने के बाद डॉ. मिहिर कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश डीसी आदित्य ने दिया था. सिविल सर्जन ने जांच पड़ताल के बाद बुधवार को धनबाद थाना को मामला दर्ज करने की लिखित शिकायत की है. डीसी के आदेश के बाद डॉ. मिहिर कुमार ने धनबाद पुलिस को एक लिखित शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने कहा गया था कि किसी शख्स के द्वारा कागजात बनाने के लिए पैसे लिए गए. उन्होंने खुद को ठगे जाने की बात पुलिस से शिकायत में कही थी. जिसकी जांच सिविल सर्जन कर रहे थे.

ये भी पढ़ें- एसपी के फर्जी हस्ताक्षर से पुलिस वेरिफिकेशन! सक्रिय है बड़ा गिरोह, प्रवासी मजदूरों को बनाता है निशाना

कोल्हान विश्वविद्यालय में बड़ा फर्जीवाड़ा, फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक खाते से निकाले गए करीब 1.5 करोड़ रुपये, एफआईआर दर्ज

कोल्हान विश्वविद्यालय के खाते से अवैध निकासी का खुलासा, महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार

TAGGED:

DHANBAD DEPUTY COMMISSIONER
डॉक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
धनबाद में कथित फर्जी हस्ताक्षर केस
ULTRASONOGRAPHY CLINIC LICENSES
DC FAKE SIGNATURE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.