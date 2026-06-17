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धनबाद थाने में दर्ज हुई डॉ. मिहिर कुमार के खिलाफ शिकायत, डीसी के फर्जी हस्ताक्षर से जुड़ा है मामला

धनबाद: उपायुक्त के कथित फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल करके अल्ट्रासोनोग्राफी क्लिनिक के लाइसेंस संबंधी दस्तावेज जमा करने के मामले में कार्रवाई अब तेज हो गई है. किडनी केयर हॉस्पिटल के संचालक डॉ. मिहिर कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसी क्रम में बुधवार को सिविल सर्जन कार्यालय की एक टीम धनबाद थाना पहुंची और मामले से संबंधित शिकायत दर्ज कराई.

संदिग्ध पाए गए थे फर्जी हस्ताक्षर

जानकारी के अनुसार, यूएसजी क्लिनिक के पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत फॉर्म-बी जमा करने के दौरान उपायुक्त के हस्ताक्षर वाले दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे. दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान हस्ताक्षर संदिग्ध पाए गए, जिसके बाद विस्तृत जांच कराई गई. जांच में हस्ताक्षर फर्जी होने की पुष्टि होने पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल सर्जन को संबंधित चिकित्सक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया था. उपायुक्त के निर्देश के अनुपालन में सिविल सर्जन कार्यालय ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉ. आलोक विश्वकर्मा (Etv Bharat)