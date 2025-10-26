पीलीभीत में सिपाही पर दुष्कर्म का केस दर्ज; लिव-इन में रहने वाली युवती ने लगाए गंभीर आरोप
थाना प्रभारी नरेश कुमार त्यागी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2025 at 7:52 AM IST
पीलीभीत: डायल 112 में तैनात सिपाही पर दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है. सिपाही के साथ लिव-इन में रहने वाली युवती ने आरोप लगाया है, कि सिपाही ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया.
मामले की जानकारी सामने आने पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सुनगढ़ी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया. आरोपी सिपाही मूलत: अमरोहा जिले का रहने वाला है. वर्तमान में पीलीभीत के अमरिया क्षेत्र में डायल 112 में तैनात है.
पहले जानें युवती के आरोप: थाना सुनगढ़ी क्षेत्र की एक युवती ने तहरीर देकर बताया कि अमरोहा जिले के ग्राम फतेहउल्लापुर निवासी सिपाही मनदीप सिंह से उसकी मुलाकात 8 साल पहले हुई थी. दोनों में बातचीत बढ़ी कुछ समय बाद से दोनों लिव-इन में साथ रहने लगे.
युवती ने आरोप लगाया कि इस दौरान सिपाही मनदीप सिंह ने कई बार वादा किया कि वह शादी कर लेगा, लेकिन हर बार टालता रहा. पीड़िता की तहरीर के मुताबिक, साल 2020 में वह गर्भवती हो गई.
आरोपी को इसकी जानकारी हुई तो उसने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया और बेहोश होने पर उसका गर्भपात करवा दिया. विरोध करने पर आरोपी ने उसका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की. बाद में फिर शादी का भरोसा देकर मामले को शांत करा लिया.
दहेज मांगने का आरोप: पीड़िता का आरोप है, कि इसके बाद भी आरोपी लगातार उसका यौन शोषण करता रहा. उसने शादी के लिए 10 लाख रुपए दहेज की मांग भी रखी. 4 सितंबर 2025 को आरोपी ने उसे अमरिया बुलाया और शादी का झांसा देकर फिर दुष्कर्म किया. जान से मारने की धमकी दी.
गंभीर धाराओं में केस दर्ज: थाना प्रभारी नरेश कुमार त्यागी ने बताया कि पीड़िता ने पूरी घटना की शिकायत एसपी से की थी. आरोपी सिपाही मनदीप के खिलाफ दुष्कर्म, गर्भपात और धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. मामले की विवेचना की जा रही है. जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
