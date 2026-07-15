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दहेज केस में समझौता कराने के नाम पर 10 हजार की रिश्वत मांगने पर कांस्टेबल पर मुकदमा

महिला ने एसीबी में शिकायत की थी, लेकिन वह रिश्वतराशि की व्यवस्था नहीं कर पाई. इस पर कांस्टेबल को रंगे हाथों नहीं पकड़ा जा सका.

ACB Lodged FIR Against Constable
एसीबी चित्तौड़गढ़ (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 15, 2026 at 1:50 PM IST

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चित्तौड़गढ़: राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के स्थापना दिवस 15 जुलाई के उपलक्ष्य में चल रहे 'जीरो टॉलरेंस' सप्ताह के दौरान एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है. भूपालसागर थाने में तैनात एक कांस्टेबल पर दहेज प्रताड़ना के मामले में समझौता कराने के नाम पर 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया गया है. प्रकरण दर्ज कर उदयपुर उच्च अधिकारियों को पत्रावली भेजी गई है.

एसीबी चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने बताया कि राजस्थान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और महानिदेशक गोविन्द गुप्ता के निर्देश पर 12 से 18 जुलाई तक पूरे सप्ताह भ्रष्टाचार विरोधी विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के दौरान पुलिस थाना भूपालसागर में तैनात कांस्टेबल सुरेश विश्नोई के खिलाफ शिकायत मिली.

पढ़ें: अलवर में 10 हजार घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार एएसआई... केस से नाम निकालने की एवज में मांगे थे 25 हजार

परिवादी ने बताया कि उसकी पुत्रवधु ने परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसकी जांच कांस्टेबल सुरेश विश्नोई कर रहे थे. आरोप है कि कांस्टेबल ने परिवादी और उसकी पुत्रवधू के बीच समझौता करवाने, थाने में दी गई रिपोर्ट उठवाने और कोई कार्रवाई नहीं करने की एवज में 10 हजार रुपए रिश्वत की मांग की. परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने नियमानुसार रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया. बाद में रिश्वत की व्यवस्था नहीं कर पाने और आरोपी की ओर से दोबारा नहीं बुलाने पर परिवादी की सूचना पर मामला दर्ज किया गया. इस प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान के लिए एसीबी के उच्च अधिकारियों को पत्रावली भिजवा दिया गया है.

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