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सुल्तानपुर पालिका चुनाव में विवाद: MLA चेतन पटेल पर केस, राजकार्य में बाधा व रास्ता रोकने का आरोप

कोटा: जिले के सुल्तानपुर नगर पालिका चुनाव में 21 सितंबर को हुए विवाद के चलते कांग्रेस विधायक चेतन पटेल कोलाना पर केस दर्ज किया गया है. उन पर राजकार्य में बाधा डालने एवं रास्ता रोकने का आरोप है. विधायक चेतन को उस दिन मतगणना स्थल पर नहीं जाने देने के मामले को लेकर विवाद हुआ था. विधायक घटनास्थल से चले गए थे. इस मामले में कांग्रेस पार्षदों और पदाधिकारी ने भाजपा पार्षदों की गाड़ी को अंदर ले जाने पर विरोध जताया था. गाड़ी रोकने की कोशिश की थी. इस घटना के बाद एमएलए चेतन दोबारा घटनास्थल पहुंचे, जहां काफी विवाद हुआ. थाने में हंगामा हुआ. इस पूरे प्रकरण पर पुलिस ने विधायक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है.

सुल्तानपुर थाना अधिकारी दौलत साहू ने बताया कि विधायक चेतन पटेल के खिलाफ राजकार्य में बाधा, रास्ता रोकने और जाम लगाने का मुकदमा दर्ज किया, अन्य लोग भी नामजद हैं. एफआईआर में विधायक का नाम होने के चलते इसे सीआईडीसीबी में जांच को भेज रहे हैं. थानाधिकारी ने बताया, 21 सितंबर को भाजपा पार्षद चेयरमैन पद पर मतदान करने आ रहे थे कि उनकी गाड़ी कांग्रेस पार्षदों ने रोक दी. वहां पथराव हुआ. कांग्रेसी पार्षद और अन्य कार्यकर्ताओं को दूर हटाया. इस मामले में मंगलवार रात को विधायक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है.

विधायक चेतन पटेल (ETV Bharat Kota)

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विधायक ने जाम किया रास्ता: साहू के अनुसार, इसी दौरान विधायक चेतन सुल्तानपुर आए. उन्होंने समर्थकों के साथ विरोध करते हुए रास्ता जाम किया था. पुलिस थाने में भी 'मुझे और अन्य स्टाफ से बहस और दुर्व्यवहार किया था. यहां तक कि भाजपा पार्षदों को मतदान करने से रोकने की कोशिश की थी. पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही थी, जिसे बाधित किया'.