ETV Bharat / state

रुड़की महिला लेखपाल मौत मामला, सीएमएस समेत तीन चिकित्सकों पर मुकदमा दर्ज

रुड़की: हरिद्वार जिले में महिला लेखपाल की डिलवरी के बाद मौत के मामले में रुड़की पुलिस ने मृतका के पति की तहरीर पर रुड़की के सरकारी अस्पताल के सीएमएस समेत तीन चिकित्सकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. दरअसल मृतका के पति का आरोप है कि चिकित्सक ने उपचार में लापरवाही की और विरोध करने पर बाउंसर बुलाकर पिस्टल दिखाकर धमकाया गया और जबरन मरीज को रेफर कर दिया. शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

बता दें कि राजस्व उप निरीक्षक पंकज कुमार पुत्र शमशेर सिंह निवासी नेहरू नगर कोतवाली गंगनहर रुड़की द्वारा तहरीर दी गई है, तहरीर में बताया कि बीती 25 दिसंबर के दिन उनकी पत्नी मोनिका भावे जो कि राजस्व उप निरीक्षक के पद पर हरिद्वार तहसील के एक गांव में तैनात थी और उन्हें डिलीवरी के लिए रुड़की के नेहरू स्टेडियम स्थित डॉक्टर शिरोमणि हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां पर शाम के समय 4 बजे नॉर्मल डिलीवरी के दौरान एक पुत्री ने जन्म लिया, आरोप है कि डिलीवरी के बाद डॉक्टर पूनम गुप्ता और उनके स्टाफ द्वारा उन्हें हॉस्पिटल के रूम नंबर 101 में शिफ्ट कर दिया गया.

वहीं पंकज के मुताबिक वहां पर मोनिका दर्द से कराहने लगी, आरोप है कि बार-बार कहने के बाद भी डॉक्टर पूनम गुप्ता उन्हें देखने के लिए नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर बाद स्टाफ की दो नर्स देखने उन्हें आई, जिसके बाद नर्स ने डॉक्टर को जाकर उनकी हालत बताई, इसके बाद पूनम गुप्ता उनकी पत्नी को ऑपरेशन थियेटर ले गई, जहां डॉक्टर संजय कंसल और एक अन्य चिकित्सक को भी उनके द्वारा वहां पर बुलाया गया, आरोप है कि थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर पूनम गुप्ता ने एक एंबुलेंस बुलाई और उनकी पत्नी को जवालापुर के भूमानंद अस्पताल के लिए रेफर कर दिया.