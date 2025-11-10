ETV Bharat / state

क्या BJP विधायक हंसराज की हो सकती है गिरफ्तारी? जानें क्या कहती है पॉक्सो की धारा

शिमला: हिमाचल भाजपा के विधायक और पूर्व में विधानसभा उपाध्यक्ष रहे डॉ. हंसराज की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं. चंबा की एक युवती ने चुराह विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार चुनाव जीते डॉ. हंसराज पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती की शिकायत के बाद विधायक पर चंबा महिला थाने में बीएनएस व पॉक्सो की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने विधायक के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6 के तहत कथित रूप से गंभीर यौन संबंध बनाने और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज किया है. युवती की शिकायत के अनुसार जब वो नाबालिग थी तो विधायक ने उसका यौन उत्पीड़न किया था. ऐसे में पॉक्सो की धाराएं भी लगी हैं. इधर, दो दिन से विधायक का सोशल मीडिया पेज भी अपडेट नहीं हो रहा है. पहले वे अकसर लाइव आया करते थे. साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले वीडियो भी अपलोड करते थे. युवती के आरोपों का जवाब भी उन्होंने सोशल मीडिया पर ही दिया था, लेकिन अब उनका सोशल मीडिया पेज पूरी तरह से बंद है.

क्या विधायक गिरफ्तार होंगे

खैर, नई परिस्थितियों में अब सवाल ये है कि क्या विधायक गिरफ्तार होंगे? इस विषय पर वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज चौहान कानूनी पहलुओं का जिक्र करते हुए कहते हैं कि 'विधायक के पास अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को झूठा बताते हुए अंतरिम जमानत के लिए अपील दाखिल करने का विकल्प है. गिरफ्तार से बचने के लिए वो इसी विकल्प का इस्तेमाल करेंगे. ये अपील सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट में की जा सकती है. इस अपील पर न्यायाधीश अपने विवेक से अंतरिम जमानत दे सकते हैं या अपील खारिज भी कर सकते हैं. अलबत्ता जमानत मिलने से भी विधायक की मुश्किलें कम नहीं होंगी, क्योंकि जमानत सशर्त होगी और उन्हें जांच में शामिल होना पड़ेगा. जमानत की शर्तें न्यायाधीश तय करेंगे.'

हंसराज विधायक होने के नाते जनप्रतिनिधि भी हैं. ऐसे में क्या पुलिस बिना किसी सूचना के जनप्रतिनिधि को गिरफ्तार कर सकती हैं. इस पर पंकज चौहान के अनुसार 'डॉ. हंसराज के विधायक होने यानी जन प्रतिनिधि होने की बात है तो कानून उन्हें विधानसभा के सेशन में भाग लेने से नहीं रोक सकता. सेशन के दौरान विधानसभा परिसर से उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है. फिलहाल की स्थिति के अनुसार कानून की नजरों में विधायक एक्यूज्ड यानी आरोपी हैं और युवती की शिकायत के अनुसार वांछित हैं यानी गिरफ्तारी हो सकती है. इसी लिए वो अंतरिम जमानत के लिए अपील करेंगे, ताकि गिरफ्तार से बचा जा सके. आने वाले समय में यदि उन्हें अंतरिम जमानत मिलती है तो भी उन्हें केस की जांच में शामिल होना होगा.'

साक्ष्य जुटाने में लगी पुलिस

उधर, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि विधायक ने अंतरिम जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया है. किसी भी दिन उनके आवेदन पर सेशन कोर्ट में सुनवाई हो सकती है. युवती की शिकायत के बाद चंबा पुलिस साक्ष्यों को जुटा रही है और जांच आगे बढ़ा रही है. चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा कोई भी पुलिस अधिकारी बयान देने से बच रहे हैं. अलबत्ता सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कह चुके हैं कि कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

