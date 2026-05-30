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जोजरी नदी प्रदूषण मामला: सीईटीपी ट्रस्टियों पर केस, अवैध पाइप से नाले में बहाया गया गंदा पानी, तीन अधिकारी निलंबित

जांच के बाद दो औद्योगिक इकाइयों के प्लांट एवं मशीनरी को सील किया गया है. इनमें से एक इकाई सीईटीपी-टेक्सटाइल के एक पदाधिकारी की है.

Jojri River in Jodhpur
जोजरी नदी में जा रहा प्रदूषित पानी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2026 at 7:57 AM IST

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जोधपुर: जोजरी नदी को जहरीला बनाने वाले औद्योगिक प्रदूषण का सच सामने आ गया है. राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की जांच में पाया गया कि सांगरिया औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के ट्रस्टी और निदेशक मंडल के सदस्य अवैध तरीके से अनुपचारित जल सीधे रीको नाले में छोड़ रहे थे, जो आगे जाकर जोजरी नदी में मिलता है. उपचार संयंत्र से ही एक गुप्त पाइप लाइन बनाकर ट्रीटमेंट प्रक्रिया को बाइपास किया जा रहा था. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में प्रदूषण मंडल ने सीईटीपी संचालकों के खिलाफ विवेक विहार थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है.

साथ ही, सीईटीपी और उससे जुड़ी सभी इकाइयों को अगले आदेश तक बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं. कलेक्टर ने सख्त निगरानी के आदेश देते हुए दो इकाइयों को सील भी कर दिया है. प्रदूषण मंडल ने लापरवाही बरतने वाले तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. थानाधिकारी दिलीप खदाव ने बताया कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी दीपेंद्र झारवाड़ ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि टेक्सटाइल उद्योगों से आने वाले अनुपचारित अपशिष्ट जल को बिना ट्रीटमेंट से गुजारे बिना सीधे रीको के नाले में छोड़ा जा रहा था, जो आगे जाकर जोजरी नदी में मिलता है, जो नियमानुसार गलत है.

पढ़ें: जोजरी नदी को जहर मुक्त कराने आगे आई जोधपुर IIT, तकनीक और रिसर्च के सहारे सुधारेंगे दशा

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 28 मई को ही राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरएसपीसीबी) के मुख्य पर्यावरण अभियंता प्रेमलाल, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता राहुल शर्मा और अधीक्षक मनोज मीणा ने गुरुवार को सीईटीपी का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान पाया कि अवैध पाइप लाइन के जरिए प्लांट से ही जहरीला पानी सीधा छोड़ा जा रहा था. इसके बाद आरएसपीसीबी, रीको, जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) और जेडीए की संयुक्त टीमों ने भी मौके का निरीक्षण किया, जिसके बाद कार्रवाई के निर्देश जारी हुए. शुक्रवार देर शाम विवेक विहार थाने में मामला दर्ज हुआ.

क्षेत्रीय अधिकारी सहित तीन निलंबित: समिति की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में अनुपचारित अपशिष्ट जल के सीधे निर्वहन की पुष्टि होने के बाद भी शुक्रवार को राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जोधपुर के क्षेत्रीय अधिकारी कामिनी सोनगरा, लैब इंचार्ज देवेंद्र सिंह और अभियंता कुणाल खत्री को निलंबित कर दिया. सभी का मुख्यालय जयपुर किया गया है तथा विभागीय जांच शुरू हो गई है. इधर जोधपुर कलेक्टर आलोक रंजन ने इस मामले को लेकर 24 घंटे जिला कलेक्टर द्वारा आयोजित बैठक में सभी संबंधित विभागों को 24 घंटे निगरानी रखते हुए दोषी इकाइयों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा आवश्यक निर्देशों का प्रभावी पालन करने के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर द्वारा सीईटीपी-टेक्सटाइल एवं इसकी सदस्य इकाइयों को आगामी आदेशों तक बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं. शुक्रवार को हुई जांच में दो औद्योगिक इकाइयों के प्लांट एवं मशीनरी को सील किया गया है. इनमें से एक इकाई सीईटीपी-टेक्सटाइल के एक पदाधिकारी से भी संबंधित पाई गई.

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CASE AGAINST CETP TRUSTEES
POLLUTED WATER INTO JOJRI RIVER
कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट
INDUSTRIAL POLLUTION
JOJRI RIVER IN JODHPUR

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