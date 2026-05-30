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जोजरी नदी प्रदूषण मामला: सीईटीपी ट्रस्टियों पर केस, अवैध पाइप से नाले में बहाया गया गंदा पानी, तीन अधिकारी निलंबित

जोजरी नदी में जा रहा प्रदूषित पानी ( Etv Bharat )