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CBN अधिकारियों पर गंभीर आरोप: मारपीट कर 35 हजार छीने, पिस्टल दिखा अफीम केस में फंसाया

सदर थाना निंबाहेड़ा ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) नीमच और कोटा के अधिकारियों पर मारपीट, अवैध वसूली और झूठे केस में फंसाने के गंभीर आरोप लगे हैं. बाड़ी निवासी युधिष्ठिर धोबी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट निंबाहेड़ा के समक्ष परिवाद दायर कर FIR दर्ज करने की मांग की. इस पर निंबाहेड़ा सदर थाने पर प्रकरण दर्ज कर लिया है.मामले की जांच निंबाहेड़ा पुलिस उप अधीक्षक को सौंपी है. निंबाहेड़ा पुलिस उपाधीक्षक बद्रीलाल राव ने बताया कि बाड़ी निवासी युधिष्ठिर धोबी ने रिपोर्ट में कहा कि गत 20 नवंबर को उसका भाई पवन उर्फ दिनेश व आरिफ, विक्रम आंजना के बाड़ी स्थित खेत पर मजदूरी कर रहे थे. रात 10.30 बजे CBN नीमच के अधिकारी 3 गाड़ियों में आए. दोनों से मारपीट कर खेत पर कुएं की तलाशी ली. कुछ न मिलने पर लात-घूंसों से पीटा. कुएं से 35 हजार रुपए रुपए जबरन ले गए. मीणा नामक अधिकारी ने खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए और धमकी दी. इस घटना की रिपोर्ट 27 नवंबर को थाना सदर निंबाहेड़ा में दी गई. आरोप है कि इसके बाद CBN कर्मचारियों ने पवन, आरिफ व विक्रम आंजना को परेशान करना शुरू कर दिया. राजीनामे का दबाव बनाया. झूठे केस में फंसाने की धमकी के चलते गत 1 दिसंबर को मजबूरन राजीनामा करना पड़ा. रिपोर्ट में प्रार्थी ने बताया कि उसने 21 जनवरी को थाना सदर निंबाहेड़ा व 5 फरवरी को SP चित्तौड़गढ़ को शिकायत दी, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई. तब न्यायालय की शरण ली. पढ़ें:चित्तौड़गढ़ में कार्रवाई : नारकोटिक्स ब्यूरो का अधिकारी और बिचौलिया 3 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार