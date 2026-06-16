CBN अधिकारियों पर गंभीर आरोप: मारपीट कर 35 हजार छीने, पिस्टल दिखा अफीम केस में फंसाया
प्रार्थी ने थाना सदर निंबाहेड़ा एवं SP चित्तौड़गढ़ को शिकायत दी, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई. न्यायालय की शरण ली. इसके बाद केस दर्ज हुआ.
Published : June 16, 2026 at 2:02 PM IST
चित्तौड़गढ़: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) नीमच और कोटा के अधिकारियों पर मारपीट, अवैध वसूली और झूठे केस में फंसाने के गंभीर आरोप लगे हैं. बाड़ी निवासी युधिष्ठिर धोबी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट निंबाहेड़ा के समक्ष परिवाद दायर कर FIR दर्ज करने की मांग की. इस पर निंबाहेड़ा सदर थाने पर प्रकरण दर्ज कर लिया है.मामले की जांच निंबाहेड़ा पुलिस उप अधीक्षक को सौंपी है.
निंबाहेड़ा पुलिस उपाधीक्षक बद्रीलाल राव ने बताया कि बाड़ी निवासी युधिष्ठिर धोबी ने रिपोर्ट में कहा कि गत 20 नवंबर को उसका भाई पवन उर्फ दिनेश व आरिफ, विक्रम आंजना के बाड़ी स्थित खेत पर मजदूरी कर रहे थे. रात 10.30 बजे CBN नीमच के अधिकारी 3 गाड़ियों में आए. दोनों से मारपीट कर खेत पर कुएं की तलाशी ली. कुछ न मिलने पर लात-घूंसों से पीटा. कुएं से 35 हजार रुपए रुपए जबरन ले गए. मीणा नामक अधिकारी ने खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए और धमकी दी. इस घटना की रिपोर्ट 27 नवंबर को थाना सदर निंबाहेड़ा में दी गई. आरोप है कि इसके बाद CBN कर्मचारियों ने पवन, आरिफ व विक्रम आंजना को परेशान करना शुरू कर दिया. राजीनामे का दबाव बनाया. झूठे केस में फंसाने की धमकी के चलते गत 1 दिसंबर को मजबूरन राजीनामा करना पड़ा. रिपोर्ट में प्रार्थी ने बताया कि उसने 21 जनवरी को थाना सदर निंबाहेड़ा व 5 फरवरी को SP चित्तौड़गढ़ को शिकायत दी, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई. तब न्यायालय की शरण ली.
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पिस्टल लगाकर अफीम केस में फंसाने का आरोप: रिपोर्ट में बताया कि गत 15 जनवरी को CBN कोटा के उप निरीक्षक ज्ञान सिंह, निरीक्षक ललित कुमार झा व हवलदार एम. योगेश सफेद गाड़ी से बाड़ी चौराहे पर आए. यहां प्रार्थी के भाई पवन व आरिफ को शनि महाराज के दर्शन करवाने के बहाने गाड़ी में बैठाया. गांव से बाहर निकलते ही पिस्टल लगाकर गोली मारने की धमकी देकर चुप करा दिया. मारपीट कर अवैध रूप से राशि मांगी. गालियां देते हुए कहा कि नारकोटिक्स के खिलाफ रिपोर्ट करते हो, जिंदगी खराब कर देंगे. जेल में सड़वाएंगे. आरोप है कि अधिकारियों ने अपने साथ लाई अफीम जबरन देकर FIR संख्या 02/2026 CBN कोटा में झूठा केस दर्ज कर 16 जनवरी को दोनों को जेल भेज दिया.
मुकदमा दर्ज कर हो कार्रवाई: रिपोर्ट में बाड़ी चौराहे व हाइवे की सीसीटीवी फुटेज, CDR व GPS लोकेशन निकलवाने की मांग की गई है. दोषी अधिकारियों पर मारपीट, अवैध वसूली, धमकी व झूठे साक्ष्य गढ़ने की धाराओं में कार्रवाई और पवन व आरिफ को झूठे केस से राहत दिलाने की अपील की गई है. पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि सदर थाने पर दर्ज प्रकरण की जांच की जा रही है.
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