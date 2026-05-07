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मारपीट मामला: विधायक जयदीप बिहानी के खिलाफ मामला दर्ज, जूली बोले- निष्पक्ष जांच होनी चाहिए

टीकाराम जूली ने कहा, जनता के भारी दबाव के चलते घटना के एक हफ्ते बाद मामला दर्ज हुआ है.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (Photo Source- @TikaRamJullyINC)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 7, 2026 at 3:01 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: श्रीगंगानगर से भाजपा विधायक जयदीप बिहानी और उनके समर्थकों के खिलाफ सहायक अभियंता जगनलाल बैरवा से मारपीट मामले में आखिरकार 1 हफ्ते के बाद शहर के जवाहर नगर थाने में मामला दर्ज कर दिया गया है. मामला दर्ज होने के बाद विधायक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं.

वहीं, इस मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पुलिस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि मामला सत्ताधारी भाजपा विधायक से जुड़ा हुआ है, इसलिए बिना किसी दबाव में आए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारी दबाव और जन आक्रोश के बाद आखिरकार दलित इंजीनियर जगलाल बैरवा के साथ मारपीट करने के आरोप में भाजपा विधायक जयदीप बिहानी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है.

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आगे उन्होंने लिखा कि तकरीबन एक हफ्ता लग गया पुलिस को विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करने में, जबकि बैरवा के खिलाफ तो तुरंत ही पुलिस एक्शन हो गया था. न्याय कब तक होगा, दूध का दूध पानी का पानी कब तक होगा? यह अब बड़ा सवाल है. जूली ने कहा कि "मुख्यमंत्री से मेरी मांग है की जांच निष्पक्ष और पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए, क्योंकि मामले में सत्ताधारी पार्टी के विधायक का नाम है तो कोई दबाव न हो, बैरवा की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए.

आरोपियों में दो पूर्व पार्षद भी शामिल: भाजपा विधायक जयदीप बिहानी के अलावा मारपीट में दो पूर्व पार्षद भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट की धारा में भी मुकदमा दर्ज किया गया है.

यह है पूरा मामला: 30 अप्रैल को विधायक सेवा केंद्र में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बैठक के दौरान ही विधायक और अधिकारियों के बीच मारपीट की बात सामने आई थी, तब विधायक ने अपने साथ मारपीट होने की बात कही थी जिस पर पुलिस ने तीन अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जमानत होने के बाद सहायक अभियंता जगन लाल बैरवा ने अपने साथ मारपीट होने और जाति सूचक शब्दों की बात कही थी. इसके बाद कांग्रेस सहित विपक्षी नेताओं ने भाजपा विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग सरकार से की थी, तब जाकर बुधवार को इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था.

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