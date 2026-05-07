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मारपीट मामला: विधायक जयदीप बिहानी के खिलाफ मामला दर्ज, जूली बोले- निष्पक्ष जांच होनी चाहिए

जयपुर: श्रीगंगानगर से भाजपा विधायक जयदीप बिहानी और उनके समर्थकों के खिलाफ सहायक अभियंता जगनलाल बैरवा से मारपीट मामले में आखिरकार 1 हफ्ते के बाद शहर के जवाहर नगर थाने में मामला दर्ज कर दिया गया है. मामला दर्ज होने के बाद विधायक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं.

वहीं, इस मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पुलिस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि मामला सत्ताधारी भाजपा विधायक से जुड़ा हुआ है, इसलिए बिना किसी दबाव में आए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारी दबाव और जन आक्रोश के बाद आखिरकार दलित इंजीनियर जगलाल बैरवा के साथ मारपीट करने के आरोप में भाजपा विधायक जयदीप बिहानी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है.

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आगे उन्होंने लिखा कि तकरीबन एक हफ्ता लग गया पुलिस को विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करने में, जबकि बैरवा के खिलाफ तो तुरंत ही पुलिस एक्शन हो गया था. न्याय कब तक होगा, दूध का दूध पानी का पानी कब तक होगा? यह अब बड़ा सवाल है. जूली ने कहा कि "मुख्यमंत्री से मेरी मांग है की जांच निष्पक्ष और पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए, क्योंकि मामले में सत्ताधारी पार्टी के विधायक का नाम है तो कोई दबाव न हो, बैरवा की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए.