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बीजेपी नेता पर मुकदमा दर्ज, डंपर मालिक से अवैध वसूली का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी

रुद्रपुर: उत्तराखंड की धामी सरकार जहां भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहीं उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से भाजपा नेता पर अवैध वसूली का गंभीर मामला सामने आया है. एक डंपर स्वामी ने भाजपा नेता पर पुलिस कार्रवाई से बचाने और वाहनों को छुड़वाने के नाम पर हर महीने हजारों रुपये वसूलने का आरोप लगाया है. पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अब आरोपी भाजपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी बीजेपी अनुसूचित मोर्चा का जिला महामंत्री हैं.

उधम सिंह नगर जनपद के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में खनन से जुड़े वाहनों से अवैध वसूली का बड़ा मामला सामने आया है. ग्राम जाफरपुर निवासी राम सिंह पुत्र फूल सिंह ने शहर के भाजपा नेता विकास सागर पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर दी थी.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने अब आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है. पीड़ित राम सिंह का कहना है कि उसके दो डंपर रेता-बजरी ढुलाई का कार्य करते हैं. आरोप है कि पिछले कई महीनों से रुद्रपुर की इंदिरा कॉलोनी निवासी विकास सागर, जो स्वयं को प्रभावशाली भाजपा नेता बताता है, उससे हर महीने लगभग 70 हजार रुपये की वसूली कर रहा था.

आरोपी कथित तौर पर यह भरोसा दिलाता था कि यदि उसके वाहन ओवरलोडिंग, परमिट या दस्तावेजों की कमी के कारण पुलिस अथवा किसी विभाग द्वारा पकड़े जाते हैं तो वह अपने राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव का इस्तेमाल कर बिना अतिरिक्त खर्च के वाहन छुड़वा देगा.

तहरीर के अनुसार आरोपी नकद के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से भी रकम लेता रहा. पीड़ित ने बताया कि वह लंबे समय से दबाव में आकर पैसे देता रहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके वाहन बार-बार कार्रवाई की जद में न आ जाएं. घटना ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब 14 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 9 बजे राम सिंह का एक डंपर किच्छा रोड पर पुलिस ने रोक लिया और उस पर 77 हजार 500 रुपये का चालान कर दिया.