ऋषिकेश एम्स में ठगी मामला, सख्त हुये सीएम धामी, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज
सीएम धामी के निर्देश के बाद ऋषिकेश एम्स में तैनात कर्मी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है.
ऋषिकेश: सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पुलिस ने ऋषिकेश एम्स के कर्मचारी सिद्धांत शर्मा के खिलाफ एक व्यक्ति को नौकरी दिलाने का झांसा देकर साढ़े पांच लाख रुपये से अधिक की ठगी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है. एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. आरोपी पर पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं. जिसके बाद पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है. पीड़ित ने मामले में सीएम धामी से गुहार लगाई थी.
आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज: ऋषिकेश कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक भगत सिंह रावत ने बताया कि यह मुकदमा इस सप्ताह ऋषिकेश निवासी सागर चौधरी की शिकायत पर दर्ज किया गया है. जिसमें आरोप लगाया गया कि ऋषिकेश स्थित एम्स में कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक के पद पर कार्यरत कर्मी ने उनसे इस संस्थान में नौकरी दिलाने का वादा किया और इसके एवज में 5.59 लाख हजार रुपये भी लिए. शिकायत के अनुसार सागर चौधरी 'इंट्राम्यूरल रिसर्च प्रोजेक्ट' की जानकारी लेने एम्स गए थे, जहां उनकी कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक के पद पर कार्यरत कर्मी से मुलाकात हुई.
पीड़ित ने सीएम धामी से लगाई थी गुहार: कहा गया कि बातचीत के दौरान उसने उन्हें नौकरी दिलाने की बात कही और धनराशि ले ली. बाद में आरोपी ने दो लाख रुपये चौधरी को वापस भी कर दिए, लेकिन नौकरी नहीं मिली. काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर चौधरी ने एम्स के अधिकारियों से लेकर पुलिस तक शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से न्याय की गुहार लगाई.
पहले भी लग चुके हैं गंभीर आरोप: मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. ऋषिकेश स्थित एम्स के जनसंपर्क अधिकारी संदीप कुमार ने कहा, सिद्धांत शर्मा पर ठगी के आरोप पहले भी लगे हैं. सभी आरोपों की जांच पूरी कर रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को दे दी गई है और मामले में पीठासीन अधिकारी भी नियुक्त किया जा चुका है. उन्होंने आगे कहा कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई अंतिम चरण में है और उनकी सेवाएं समाप्त भी की जा सकती हैं. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
