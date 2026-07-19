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भाजपा महिला मोर्चा ने व्यक्ति पर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी का लगाया आरोप, मुकदमा दर्ज

देहरादून: सोशल मीडिया पर उत्तराखंड की महिलाओं के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां करने के मामले में भाजपा महिला मोर्चा, उत्तराखंड की शिकायत पर डालनवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है. शिकायत में फेसबुक पर संचालित एक अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है. जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच तेज कर दी है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के अनुसार भाजपा महिला मोर्चा की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट से उत्तराखंड की मातृशक्ति और महिलाओं के लिए अश्लील, अभद्र और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया. तहरीर में आगे कहा कि इस तरह की पोस्ट न केवल महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि समाज में वैमनस्य और महिलाओं के प्रति घृणा का माहौल भी पैदा करती हैं. संबंधित फेसबुक अकाउंट से यह पोस्ट साझा की गई थी कि एक फ्लाइट से संबंधित व्यक्ति देहरादून आने वाला है. शिकायत में पुलिस से अनुरोध किया गया है कि यदि यह सूचना सही हो तो आवश्यक सतर्कता बरतते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जाए.