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भाजपा महिला मोर्चा ने व्यक्ति पर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी का लगाया आरोप, मुकदमा दर्ज

सोशल मीडिया पर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करने के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पड़ताल तेज कर दी है.

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प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 19, 2026 at 9:07 AM IST

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देहरादून: सोशल मीडिया पर उत्तराखंड की महिलाओं के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां करने के मामले में भाजपा महिला मोर्चा, उत्तराखंड की शिकायत पर डालनवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है. शिकायत में फेसबुक पर संचालित एक अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है. जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच तेज कर दी है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के अनुसार भाजपा महिला मोर्चा की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट से उत्तराखंड की मातृशक्ति और महिलाओं के लिए अश्लील, अभद्र और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया. तहरीर में आगे कहा कि इस तरह की पोस्ट न केवल महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि समाज में वैमनस्य और महिलाओं के प्रति घृणा का माहौल भी पैदा करती हैं. संबंधित फेसबुक अकाउंट से यह पोस्ट साझा की गई थी कि एक फ्लाइट से संबंधित व्यक्ति देहरादून आने वाला है. शिकायत में पुलिस से अनुरोध किया गया है कि यदि यह सूचना सही हो तो आवश्यक सतर्कता बरतते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जाए.

प्रदेश मंत्री नेहा शर्मा, डॉ. बाबिता सहोत्रा, डॉ. हिमानी वैष्णव और बबली चौहान की शिकायत के आधार पर सोशल मीडिया पर संचालित एक अकाउंट के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है और सोशल मीडिया अकाउंट की तकनीकी जांच के साथ आरोपों की सत्यता की पड़ताल भी की जाएगी.
-नरेंद्र गहलावत,कोतवाली डालनवाला प्रभारी-

साथ ही भाजपा महिला मोर्चा ने पुलिस से मांग की है कि संबंधित फेसबुक अकाउंट और उससे प्रसारित सामग्री की साइबर जांच कराई जाए, अकाउंट संचालित करने वाले व्यक्ति की वास्तविक पहचान स्थापित की जाए और जांच में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने या अन्य दंडनीय अपराध के तत्व मिलने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. साथ ही डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की भी मांग की गई है.

बता दें कि भाजपा महिला मोर्चा की सैकड़ों महिलाओं ने 17 जुलाई को राहुल गांधी के देहरादून आगमन का जबरदस्त विरोध किया था. साथ ही गो बैक को लेकर आराघर चौक पर प्रदर्शन किया था.

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