ETV Bharat / state

उधम सिंह नगर में रेप का एक और मामला, खटीमा में किशोरी से दुष्कर्म, पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज

खटीमा: उधम सिंह नगर जिले में महिला अपराध से संबंधित एक और मामला सामने आया है. रुद्रपुर में सरस मेले से लौट रही महिला से सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद अब सीमांत जिला खटीमा कोतवाली क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता द्वारा अपने परिजनों को उक्त वारदात की जानकारी दिए जाने के बाद खटीमा कोतवाली पुलिस को आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर सौंपी है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

खटीमा विकासखंड के एक गांव निवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पीड़िता की मां की तहरीर मिलने के बाद खटीमा कोतवाली पुलिस द्वारा तत्परता के साथ आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मामले की जांच शुरू कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि, 11 फरवरी को वह खेत में घास काटने गई थी. वहीं पति मजदूरी करने गए थे. जबकि दोनों बेटे बकरी चराने घर से बाहर थे. घर में 16 साल की बेटी पढ़ाई कर रही थी. इसी वक्त पड़ोस में रहने वाला युवक नरेंद्र उर्फ नरी राम घर के अंदर घुस गया. घर को अंदर से बंद कर उसने बेटी के हाथ पांव बांध उसके साथ दुष्कर्म किया. उसके बाद इस विषय के बारे में किसी को बताने पर मां पिता और भाइयों को जान से मारने की धमकी दी. डरी सहमी बेटी ने डर के कारण कुछ नहीं बताया.