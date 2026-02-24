ETV Bharat / state

उधम सिंह नगर में रेप का एक और मामला, खटीमा में किशोरी से दुष्कर्म, पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज

खटीमा में नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी के खिलाफ केस दर्ज. पुलिस आरोपी के तलाश में जुटी.

Teenage girl raped in Khatima
खटीमा में किशोरी से दुष्कर्म (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 24, 2026 at 12:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

खटीमा: उधम सिंह नगर जिले में महिला अपराध से संबंधित एक और मामला सामने आया है. रुद्रपुर में सरस मेले से लौट रही महिला से सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद अब सीमांत जिला खटीमा कोतवाली क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता द्वारा अपने परिजनों को उक्त वारदात की जानकारी दिए जाने के बाद खटीमा कोतवाली पुलिस को आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर सौंपी है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

खटीमा विकासखंड के एक गांव निवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पीड़िता की मां की तहरीर मिलने के बाद खटीमा कोतवाली पुलिस द्वारा तत्परता के साथ आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मामले की जांच शुरू कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि, 11 फरवरी को वह खेत में घास काटने गई थी. वहीं पति मजदूरी करने गए थे. जबकि दोनों बेटे बकरी चराने घर से बाहर थे. घर में 16 साल की बेटी पढ़ाई कर रही थी. इसी वक्त पड़ोस में रहने वाला युवक नरेंद्र उर्फ नरी राम घर के अंदर घुस गया. घर को अंदर से बंद कर उसने बेटी के हाथ पांव बांध उसके साथ दुष्कर्म किया. उसके बाद इस विषय के बारे में किसी को बताने पर मां पिता और भाइयों को जान से मारने की धमकी दी. डरी सहमी बेटी ने डर के कारण कुछ नहीं बताया.

यह मामला उनके संज्ञान में तब आया, जब बेटी का पैर टूट गया तो उपचार के लिए दिल्ली गए. इस दौरान बेटी के उपचार के दौरान मां को उसके स्वास्थ्य को लेकर घबराहट हुई. जिसके बाद बेटी ने दुष्कर्म के घटना क्रम के बारे में बताया. जिसके बाद 23 फरवरी को खटीमा आकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी गई. पीड़िता की मां ने आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

खटीमा कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर बीती देर शाम आरोपी नरेंद्र उर्फ नरी राम के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है. कोतवाल विजेंद्र शाह के बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

खटीमा में किशोरी से दुष्कर्म
नाबालिग लड़की से रेप
RAPE OF MINOR GIRL
UDHAM SINGH NAGAR CRIME NEWS
TEENAGE GIRL RAPED IN KHATIMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.