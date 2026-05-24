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पलामू गोलीकांड में 17 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, इलाके में क्यूआरटी तैनात

पलामू गोलीकांड में पुलिस ने 17 नामजद जबकि 25 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

ONE DEATH PERSON IN FIRING
जमीन विवाद में एक की मौत के बाद अस्पताल में लोगों की भीड़ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 24, 2026 at 1:35 PM IST

2 Min Read
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पलामू: जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गोलीकांड में 17 नामजद जबकि 25 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. गोलीकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम कई इलाकों में छापेमारी कर रही है जबकि इलाके में क्यूआरटी को तैनात किया गया है.

फायरिंग में एक शख्स की मौत

दरअसल, शनिवार को चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में कुछ दबंगों ने जमीन विवाद में एक विधवा महिला के घर को गिरा दिया था. इस दौरान दबंगों ने फायरिंग भी की थी. जिसमें सकेंद्र चौधरी नाम के शख्स की मौत हो गई थी जबकि तीन जख्मी हो गए थे.

घटना के बाद आक्रोश में ग्रामीण

घटना के विरोध में ग्रामीणों ने रोड जाम किया था. बाद में पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर जाम को रोड से हटाया था. वहीं घटना में जख्मी मधु चौधरी के बयान के आधार पर 17 नामजद जबकि 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

जानिए किन-किन पर दर्ज हुई FIR

चैनपुर थाना कांड संख्या 126/25 के मुताबिक, मंटू सिंह, राजेंद्र सिंह, मुनारिक सिंह, ब्रह्मदेव सिंह, उमाकांत सिंह, बगन सिंह, चंदन सिंह, बादल सिंह, गोलू सिंह, मनीष सिंह, दिलीप सिंह, ललन सिंह, कुंदन सिंह, जयराम सिंह, रामस्वरूप सिंह, मंटू सिंह, राणा सिंह को नामजद जबकि 25 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है. सभी के खिलाफ बीएनएनएस की धारा 190, 191(2), 191(3), 115(2), 117(2), 118(1), 118(2), 333, 103(1), 109, 303(2), 75, 351(2), 352, 27(1) लगाई गई है.

17 नामजद जबकि 25 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है: लालजी, थाना प्रभारी, चैनपुर

मकान निर्माण के दौरान आ धमके आरोपी

मधु सिंह ने फर्द बयान में बताया कि घर के पास खाली जमीन में एक मकान बना हुआ है. मकान के कुछ हिस्से का निर्माण हो रहा था. इसी दौरान आरोपी आए और उनके घर को गिरा दिया. इस दौरान पीड़ित आरोपियों के सामने मिन्नत करता रहे. जिसके बाद वे सभी धमकी देते हुए वहां से चले गए. बाद में गिरे हुई ईंटों को उठाया जा रहा था. तभी आरोपी एक बार फिर मौके पर पहुंचे और हत्या की नीयत से फायरिंग कर दी.

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