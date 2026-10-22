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सचिवालय की महिला अफसर को FB पर किया परेशान, ब्लॉक किया तो करने लगा फोन, फिर नशे में धुत होकर पहुंचा दफ्तर

महिला अफसर को परेशान करने वाले पर मुकदमा दर्ज ( Concept Image – ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग में तैनात एक महिला अनुभाग अधिकारी से अभद्रता और धमकी देने का मामला सामने आया है. आरोप है कि सहकारिता विभाग में तैनात उपनल एक कर्मचारी महिला अधिकारी को फेसबुक के जरिए संपर्क करने की कोशिश कर रहा था. महिला अधिकारी द्वारा उसे ब्लॉक किए जाने के बाद वह बार-बार फोन कर परेशान करने लगा. आरोप है कि 16 अक्टूबर को वह नशे की हालत में महिला अधिकारी के कार्यालय पहुंचा और उनके साथ अभद्रता करते हुए गाली-गलौज और धमकी दी.

उपनल कर्मी पर महिला अफसर को परेशान करने का आरोप: मामले में महिला अधिकारी की शिकायत पर नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(2), 352, 78 और 79 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

फेसबुक पर ब्लॉक करने के बाद फोन कर किया परेशान: महिला अधिकारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी कर्मचारी ने कुछ दिन पहले फेसबुक के माध्यम से उनसे संपर्क करने का प्रयास किया था. इससे परेशान होकर उन्होंने उसे ब्लॉक कर दिया. इसके बाद आरोपी उनके मोबाइल नंबर पर बार-बार फोन करने लगा. परेशान होकर महिला अधिकारी ने उसका मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया था. नशे में कार्यालय पहुंचकर अभद्रता और धमकी देने का आरोप: शिकायत के मुताबिक, 16 अक्टूबर को आरोपी कथित तौर पर अत्यधिक नशे की हालत में आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के कार्यालय पहुंचा. यहां उसने महिला अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार किया और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज की. आरोप है कि उसने महिला अधिकारी को देख लेने की धमकी भी दी. इस घटना से महिला अधिकारी मानसिक रूप से परेशान हो गईं और उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता सताने लगी.