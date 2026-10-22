सचिवालय की महिला अफसर को FB पर किया परेशान, ब्लॉक किया तो करने लगा फोन, फिर नशे में धुत होकर पहुंचा दफ्तर
सचिवालय की एक महिला कर्मचारी ने उपनल कर्मचारी पर पीछा करने और दफ्तर में घुसकर बदतमीजी करने का मुकदमा दर्ज कराया है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 22, 2026 at 9:09 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग में तैनात एक महिला अनुभाग अधिकारी से अभद्रता और धमकी देने का मामला सामने आया है. आरोप है कि सहकारिता विभाग में तैनात उपनल एक कर्मचारी महिला अधिकारी को फेसबुक के जरिए संपर्क करने की कोशिश कर रहा था. महिला अधिकारी द्वारा उसे ब्लॉक किए जाने के बाद वह बार-बार फोन कर परेशान करने लगा. आरोप है कि 16 अक्टूबर को वह नशे की हालत में महिला अधिकारी के कार्यालय पहुंचा और उनके साथ अभद्रता करते हुए गाली-गलौज और धमकी दी.
उपनल कर्मी पर महिला अफसर को परेशान करने का आरोप: मामले में महिला अधिकारी की शिकायत पर नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(2), 352, 78 और 79 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.
फेसबुक पर ब्लॉक करने के बाद फोन कर किया परेशान: महिला अधिकारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी कर्मचारी ने कुछ दिन पहले फेसबुक के माध्यम से उनसे संपर्क करने का प्रयास किया था. इससे परेशान होकर उन्होंने उसे ब्लॉक कर दिया. इसके बाद आरोपी उनके मोबाइल नंबर पर बार-बार फोन करने लगा. परेशान होकर महिला अधिकारी ने उसका मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया था.
नशे में कार्यालय पहुंचकर अभद्रता और धमकी देने का आरोप: शिकायत के मुताबिक, 16 अक्टूबर को आरोपी कथित तौर पर अत्यधिक नशे की हालत में आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के कार्यालय पहुंचा. यहां उसने महिला अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार किया और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज की. आरोप है कि उसने महिला अधिकारी को देख लेने की धमकी भी दी. इस घटना से महिला अधिकारी मानसिक रूप से परेशान हो गईं और उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता सताने लगी.
सचिवालय परिसर से भागने पर पकड़ा, मारपीट का भी दावा: महिला अधिकारी के मुताबिक, सहकर्मियों ने आरोपी को रोकने का प्रयास किया तो वह सचिवालय परिसर से बाहर भाग गया. इसके बाद सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी और अन्य लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी. बताया गया कि आरोपी को सचिवालय में उसकी तैनाती से भी हटा दिया गया है. महिला अधिकारी ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि कर्मचारी कई दिनों से उनका पीछा कर रहा था. वह दोपहिया वाहन से घर से कार्यालय आती-जाती हैं. ऐसे में उन्होंने भविष्य में किसी अप्रिय घटना की आशंका जताते हुए सुरक्षा की चिंता जाहिर की है.
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच जारी: नगर कोतवाली प्रभारी कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया है कि-
पुलिस ने महिला अधिकारी की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच करने के साथ आरोपी की तलाश में जुटी है.
-कैलाश चंद्र भट्ट, प्रभारी, नगर कोतवाली-
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