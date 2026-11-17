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कानपुर : राधिका अपार्टमेंट अग्निकांड मामले में बिल्डर समेत 5 पर केस दर्ज

राधिका अपार्टमेंट अग्निकांड ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: पटकापुर स्थित राधिका अपार्टमेंट में लगी भीषण आग के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. मृतक छात्र के पिता की शिकायत पर पुलिस ने बिल्डर समेत पांच लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस हादसे में एक छात्र और एक महिला की जान चली गई थी, जबकि कई अन्य लोग बुरी तरह घायल हो गए थे.

इस हादसे में जान गंवाने वाले छात्र प्रांजल बाथम के पिता अनिल बाथम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि बिल्डर मोहित तिवारी, उसके साथी प्यारे खान, शफीक, मन्नू रहमान और जमीन की मालकिन सरबजीत कौर ने मिलकर नियमों को ताक पर रखकर यह बहुमंजिला इमारत बनाई है.

आरोप है कि इन लोगों ने केडीए से नक्शा पास होने का झूठ बोला और फर्जी नक्शा दिखाकर दिसंबर 2024 में उन्हें पांचवीं मंजिल पर फ्लैट बेच दिया. रहने के बाद पता चला कि दीवारों में दरारें हैं, सीलन है, लिफ्ट में करंट आता है और आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं है. जब लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्हें डराया-धमकाया गया. पीड़ित ने शिकायत में यह भी कहा है कि विभाग के इंजीनियरों और सुपरवाइजरों की मिलीभगत की वजह से कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.