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खटीमा में बीजेपी नेता की बेरहमी से पिटाई, वन रेंजर समेत 3 वनकर्मियों पर मुकदमा दर्ज

बताया जा रहा है कि पीड़ित का नाम विपिन राणा है, जो बीजेपी अनुसूचित जनजाति चकरपुर मंडल का अध्यक्ष के साथ ग्राम प्रहरी भी है. बताया जा रहा है कि विपिन राणा ने वन विभाग के कर्मचारियों पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी थी, लेकिन शुरुआती स्तर पर पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई न होने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया.

खटीमा: बीजेपी नेता एवं ग्राम प्रहरी के साथ मारपीट मामले में खटीमा वन रेंज के रेंजर और दो अन्य वन कर्मियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में कार्रवाई न होने पर पीड़ित के परिजनों और बीजेपी पदाधिकारियों ने कोतवाली का घेराव किया. जिस पर अब कोतवाल ने रेंजर समेत 3 लोगों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कोतवाली में गरजे बीजेपी कार्यकर्ता: इसी कड़ी में रविवार यानी 19 अप्रैल को बीजेपी चकरपुर मंडल अध्यक्ष विक्रम भाट के नेतृत्व में कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे. जहां उन्होंने कोतवाल विजेंद्र शाह का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज करने की मांग की. इस दौरान उन्होंने कोतवाल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई में देरी पर नाराजगी जताई.

कोतवाली में पहुंचे विपिन के परिजन (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"मुझे एक वन बीट अधिकारी का फोन आया था. जिसमें उन्होंने मुझे वन चौकी बुलाया. जहां मेरे साथ बिना बातचीत के साथ मारपीट कर दी. फिर जंगल में ले जाकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. साथ ही एक वीडियो भी बनवाई. मैं ग्राम प्रहरी हूं. ऐसे में मुझे लोगों को लकड़ी के बारे में जानकारी देनी पड़ती है, लेकिन मेरे साथ मारपीट की गई."- विपिन सिंह राणा, पीड़ित बीजेपी पदाधिकारी एवं ग्राम प्रहरी

इस मौके पर बीजेपी नेता नवीन भट्ट, नंदन सिंह खड़ायत, राकेश बिष्ट, किशन चंद कुक्कु, बलदेव सिंह, जीवन सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे. वहीं, कोतवाल और बीजेपी कार्यकर्ताओं की वार्ता के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए खटीमा रेंज के रेंजर समेत दो अन्य वन कर्मियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं पर मुकदमा दर्ज जांच तेज कर दी है.

"मामले में वन क्षेत्राधिकारी खटीमा हरेंद्र बिष्ट, वन बीट अधिकारी गंगा राम (गोसीकुआ) और वन बीट अधिकारी सुंदर सिंह (चकरपुर) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पीड़ित ने इन वन कर्मियों के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज, आपराधिक षड्यंत्र और जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए थे. मामले की जांच उप निरीक्षक भुवन गहतोड़ी को सौंपी गई है. जिस पर अब जांच जारी है."-विजेंद्र शाह, कोतवाल खटीमा



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