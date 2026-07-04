ETV Bharat / state

बलरामपुर में दोहरी नागरिकता रखने पर 27 के खिलाफ केस दर्ज, आधार-वोटर ID बनवाकर ले रहे थे सरकारी योजनाओं का लाभ

आरोपियों का नाम भारतीय वोटर लिस्ट के साथ-साथ नेपाल के वोटर लिस्ट में भी है. मृत्यु के बाद भी दस्तावेज में नाम दर्ज है.

दोहरी नागरिकता रखने पर 27 के खिलाफ केस दर्ज.
दोहरी नागरिकता रखने पर 27 के खिलाफ केस दर्ज. (Photo Credit; Police Media cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 9:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलरामपुर : भारत और नेपाल दोनों देशों की नागरिकता रखने के आरोप में 27 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई डीएम के निर्देश पर कराई गई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है. आरोपी भारतीय पहचान पत्र बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं. कोतवाली जरवा में केस दर्ज किया गया है.

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया, जिलाधिकारी के पत्र के आधार पर की गई जांच रिपोर्ट के बाद की यह कार्यवाही की गई है. नेपाल के डांग जनपद के कोईलाबास क्षेत्र के रहने वाले कई लोगों ने बलरामपुर के बालापुर (अनवरडीह), शीतलापुर रिजवान गली और तुलसीपुर क्षेत्र में निवास दिखाकर आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र समेत अन्य भारतीय दस्तावेज बनवाए और सरकारी योजनाओं का लाभ लिया.

पुलिस कर रही मामले की जांच. (Video Credit; Police Media cell)

नेपाल की वोटर लिस्ट में भी नाम : उन्होंने बताया कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उनका भारतीय वोटर लिस्ट के साथ-साथ नेपाल के वोटर लिस्ट में भी इनका नाम है. उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि सूची में शामिल अब्दुल रहमान पुत्र कल्लू नाम का व्यक्ति ग्राम बालापुर (अनवरडीह) में निवास ही नहीं करता, जबकि अब्दुल अजीज सिद्दीकी की कुछ माह पूर्व मृत्यु हो चुकी है. इसके बावजूद उनके नाम विभिन्न अभिलेखों में दर्ज पाए गए, जिससे जांच और भी गंभीर हो गई है.

पुलिस कर जांच : पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया, यह मामला दस्तावेजों के कथित दुरुपयोग, पहचान छिपाने और सरकारी अभिलेखों में गलत जानकारी दर्ज कराने से जुड़ा है. जिसके संबंध में थाना जरवा पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. सभी दस्तावेजों का सत्यापन, संबंधित विभागों से रिकॉर्ड का मिलान और आरोपों की वैधानिक जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : बरेली में शादी के दो माह बाद नर्सिंग असिस्टेंट ने किया सुसाइड, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया- पत्नी ने परेशान कर दिया है

TAGGED:

BALRAMPUR DUAL CITIZENSHIP CASE
FIR AGAINST 27 IN BALRAMPUR
BALRAMPUR NEWS
बलरामपुर में 27 के खिलाफ FIR
BALRAMPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.