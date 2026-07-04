बलरामपुर में दोहरी नागरिकता रखने पर 27 के खिलाफ केस दर्ज, आधार-वोटर ID बनवाकर ले रहे थे सरकारी योजनाओं का लाभ
आरोपियों का नाम भारतीय वोटर लिस्ट के साथ-साथ नेपाल के वोटर लिस्ट में भी है. मृत्यु के बाद भी दस्तावेज में नाम दर्ज है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 9:50 PM IST
बलरामपुर : भारत और नेपाल दोनों देशों की नागरिकता रखने के आरोप में 27 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई डीएम के निर्देश पर कराई गई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है. आरोपी भारतीय पहचान पत्र बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं. कोतवाली जरवा में केस दर्ज किया गया है.
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया, जिलाधिकारी के पत्र के आधार पर की गई जांच रिपोर्ट के बाद की यह कार्यवाही की गई है. नेपाल के डांग जनपद के कोईलाबास क्षेत्र के रहने वाले कई लोगों ने बलरामपुर के बालापुर (अनवरडीह), शीतलापुर रिजवान गली और तुलसीपुर क्षेत्र में निवास दिखाकर आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र समेत अन्य भारतीय दस्तावेज बनवाए और सरकारी योजनाओं का लाभ लिया.
नेपाल की वोटर लिस्ट में भी नाम : उन्होंने बताया कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उनका भारतीय वोटर लिस्ट के साथ-साथ नेपाल के वोटर लिस्ट में भी इनका नाम है. उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि सूची में शामिल अब्दुल रहमान पुत्र कल्लू नाम का व्यक्ति ग्राम बालापुर (अनवरडीह) में निवास ही नहीं करता, जबकि अब्दुल अजीज सिद्दीकी की कुछ माह पूर्व मृत्यु हो चुकी है. इसके बावजूद उनके नाम विभिन्न अभिलेखों में दर्ज पाए गए, जिससे जांच और भी गंभीर हो गई है.
पुलिस कर जांच : पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया, यह मामला दस्तावेजों के कथित दुरुपयोग, पहचान छिपाने और सरकारी अभिलेखों में गलत जानकारी दर्ज कराने से जुड़ा है. जिसके संबंध में थाना जरवा पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. सभी दस्तावेजों का सत्यापन, संबंधित विभागों से रिकॉर्ड का मिलान और आरोपों की वैधानिक जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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