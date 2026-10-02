देवरिया में RSS कार्यकर्ता की हत्या से तनाव; 6 नामजद सहित 16 पर केस दर्ज, गांव में फोर्स तैनात
मृतका की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 2:06 PM IST
देवरिया: जिले के लार थाना क्षेत्र के गांव भीकम छपरा में RSS कार्यकर्ता की हत्या हो गई. यह मर्डर ब्रेकर बनवाने के विवाद को लेकर हुई बताया जा रहा है. मृतक RSS कार्यकर्ता रामेश्वर तिवारी की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने 6 नामजद सहित कुल 16 लोगों पर केस दर्ज किया है. मामले की जांच की जा रही है.
पुलिस की जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार रात में भीकम छपरा गांव में सड़क पर ब्रेकर बनाने को लेकर विवाद हुआ था. इसी दौरान जयमंगल तिवारी के पुत्र रामेश्वर तिवारी (RSS कार्यकर्ता) पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला किया गया. गंभीर रूप से घायल रामेश्वर को परिजन सीएचसी लार ले गए थे, जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.
02 अक्टूबर को मृतक की पत्नी अमृता देवी की तहरीर पर थाना लार में नामजद आरोपी संजय तिवारी, दीपक तिवारी, प्रांजल तिवारी, अभिनित तिवारी, आदित्य तिवारी और निखिल तिवारी सहित 10 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है.
क्षेत्राधिकारी सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी पंजीकृत कर ली गई है. मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.
घटना के बाद से भीकम छपरा गांव में तनाव का माहौल है. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. RSS कार्यकर्ता की हत्या से स्वयंसेवकों में भी आक्रोश है.
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