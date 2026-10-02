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देवरिया में RSS कार्यकर्ता की हत्या से तनाव; 6 नामजद सहित 16 पर केस दर्ज, गांव में फोर्स तैनात

देवरिया में RSS कार्यकर्ता की हत्या से तनाव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

देवरिया: जिले के लार थाना क्षेत्र के गांव भीकम छपरा में RSS कार्यकर्ता की हत्या हो गई. यह मर्डर ब्रेकर बनवाने के विवाद को लेकर हुई बताया जा रहा है. मृतक RSS कार्यकर्ता रामेश्वर तिवारी की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने 6 नामजद सहित कुल 16 लोगों पर केस दर्ज किया है. मामले की जांच की जा रही है.