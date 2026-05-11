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फर्रुखाबाद में पुलिस टीम पर हमला करने पर 14 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर, 30 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा

फर्रुखाबाद में पुलिस पर हमला करने पर 14 के खिलाफ नामजद एफआईआर. ( ETV Bharat )

फर्रुखाबाद : यूपी के फर्रुखाबाद जिला में थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम चाचूपुर जटपुरा में नौ मई को हुए बबाल में दो अभियोग पंजीकृत किए है. एक अभियोग ठेके के प्रबंधक की तरफ से दर्ज कराया गया है. वहीं दूसरा अभियोग पुलिस ने दर्ज कराया है. वहीं पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीम में गठित कर दिए हैं. फर्रुखाबाद में पुलिस पर हमला करने पर 14 के खिलाफ नामजद एफआईआर. (ETV Bharat) अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार ने बताया कि 9 में को ग्राम चाचूपुर जटपुरा में थाना राजेपुर की घटित हुई थी. इसमें थाना राजेपुर में 10 मई में दो अभीयोग पंजीकृत हुए हैं. एक अभियोग शराब के ठेके के मैनेजर द्वारा दी गई. तहरीर में चार नामजद अभियुक्त के विरुद्ध शराब के ठेके पर हुई घटना व सेल्समैन के साथ हुई मार पीट के संदर्भ में पंजीकृत किया गया है.