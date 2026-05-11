फर्रुखाबाद में पुलिस टीम पर हमला करने पर 14 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर, 30 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा
अभियोग में पुलिस के साथ हुई मारपीट, सरकारी काम में बाधा, सरकारी संपत्ति को क्षति, पुलिस के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 1:59 PM IST
फर्रुखाबाद : यूपी के फर्रुखाबाद जिला में थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम चाचूपुर जटपुरा में नौ मई को हुए बबाल में दो अभियोग पंजीकृत किए है. एक अभियोग ठेके के प्रबंधक की तरफ से दर्ज कराया गया है.
वहीं दूसरा अभियोग पुलिस ने दर्ज कराया है. वहीं पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीम में गठित कर दिए हैं.
अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार ने बताया कि 9 में को ग्राम चाचूपुर जटपुरा में थाना राजेपुर की घटित हुई थी.
इसमें थाना राजेपुर में 10 मई में दो अभीयोग पंजीकृत हुए हैं. एक अभियोग शराब के ठेके के मैनेजर द्वारा दी गई.
तहरीर में चार नामजद अभियुक्त के विरुद्ध शराब के ठेके पर हुई घटना व सेल्समैन के साथ हुई मार पीट के संदर्भ में पंजीकृत किया गया है.
एक अन्य अभियोग में पुलिस के साथ हुई मारपीट, सरकारी काम में बाधा, सरकारी संपत्ति को क्षति, पुलिस के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया.
पुलिस पर लाठी-डंडा और हथियार व पत्थर इत्यादि से हमला करने के संदर्भ में 14 नामजद अभियुक्त हैं. वहीं 25-30 अज्ञात महिला और पुरुष के विरुद्ध आरोप पंजीकृत किया गया है.
दोनों अभियोगों में टीम गठित की गई है. गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. साथी अग्रिम विधि कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.
वहीं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया था कि युवक का शव नाले में मिलने की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल की है.
वहां मौजूद भीड़ शराब ठेके को लेकर आक्रोशित थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया.
पुलिस अब इस मामले की सभी पहलुओं से गहनता से जांच कर रही है. दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. फिलहाल क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.