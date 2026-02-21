ETV Bharat / state

कानपुर में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ध्वनि प्रदूषण करने पर 12 के खिलाफ केस दर्ज, रात में बजा रहे थे डीजे

रात 10 बजे के बाद भी डीजे बज रहा था. इस पर पुलिस ने अभियान चलाकर मैरिज लॉन संचालकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए.

संयुक्त पुलिस कमिश्नर विपिन ताड़ा ने दी जानकारी.
संयुक्त पुलिस कमिश्नर विपिन ताड़ा ने दी जानकारी. (Photo Credit; Kanpur Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 21, 2026

कानपुर : बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कानपुर पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. पुलिस कमिश्नरेट ने बड़े पैमाने पर रात में चेकिंग अभियान चलाया. 8 थाना क्षेत्रों में कुल 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 9 प्रमुख गेस्ट हाउस और मैरिज लॉन के संचालकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए. शहर में लागू धारा 163 का उल्लंघन कर रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने वालों पर यह कड़ी कार्रवाई की गई है.

पुलिस की कार्रवाई में सबसे गंभीर स्थिति बिठूर के मैनावती मार्ग पर देखने को मिली. यहां 'परेरा ग्रीन लॉन' में रात के 1 बजे तक डीजे का शोर हो रहा था. स्थानीय निवासियों की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने पाया कि ध्वनि का स्तर सामान्य से कहीं अधिक था, जिससे न केवल छात्र बल्कि बुजुर्ग भी परेशान थे. इसी तरह चकेरी क्षेत्र में ड्रीम पार्टी लॉन, केआर शादीटोरियम, परिणय गेस्ट हाउस, रामवाटिका मैरिज लॉन और नारायण लॉन पर एक्शन लिया गया.

छात्रों को शांत माहौल देने के लिए पुलिस ने शहर के अन्य कोनों में भी छापेमारी की. रावतपुर के अभिनंदन गेस्ट हाउस, गुजैनी के पीएस पैलेस, काकादेव के जवाहर पैलेस और सचेंडी के निधिवन मैरिज लॉन के संचालकों व डीजे मालिकों पर मुकदमे लिखे गए हैं. पुलिस कमिश्नरेट ने पहले ही चेतावनी दी थी कि परीक्षाओं के दौरान किसी भी तरह का शोर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

संयुक्त पुलिस कमिश्नर विपिन ताड़ा ने बताया, यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. यूपी बोर्ड और अन्य बोर्ड परीक्षाओं के संपन्न होने तक रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. पुलिस की टीमें लगातार गश्त करेंगी और यदि कहीं भी ध्वनि प्रदूषण की शिकायत मिली, तो संचालक के साथ-साथ डीजे मालिक पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी.

