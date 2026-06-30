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डंपर की चपेट में आने से युवक की मौत, सड़क जाम करने पर 2 सगे भाइयों समेत 11 पर केस दर्ज

हादसा बीते शुक्रवार को बांदा-सागर मार्ग पर बहुआ से आगे बड़ी नहर के पास हुआ था

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सड़क जाम करने पर दो सगे भाइयों समेत 11 पर केस दर्ज (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 2:14 PM IST

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फतेहपुर: ललौली थाना क्षेत्र में सड़क हादसे के बाद चक्काजाम करना 11 ग्रामीणों को भारी पड़ गया है. डंपर की टक्कर से एक युवक की मौत और दूसरे के गंभीर रूप से घायल होने के बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवे जाम कर दिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो सगे भाइयों समेत 11 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम करीब चार बजे बांदा-सागर मार्ग पर बहुआ से आगे बड़ी नहर के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी थी. हादसे में चक पैगंबरपुर निवासी ज्ञान यादव (30) पुत्र वीरेंद्र यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विनोद विश्वकर्मा (40) पुत्र कल्लू विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए.

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सड़क जाम करने पर दो सगे भाइयों समेत 11 पर केस दर्ज (Photo Credit; ETV Bharat)

पुलिस दोनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने ज्ञान यादव को मृत घोषित कर दिया. गंभीर रूप से घायल विनोद को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर किया गया. पुलिस ने हादसे के आरोपी डंपर चालक को हिरासत में ले लिया था.

हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने बांदा-सागर मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया. इस मामले में पुलिस ने सड़क जाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस ने सोमवार को ललौली थाना क्षेत्र के कोर्राकनक गांव के चकपैगम्बरपुर मजरा निवासी धीरज सिंह, प्रकाश सिंह (दोनों सगे भाई), अरुण सिंह, विकास सिंह, रोहित, भूरे सिंह, अजय सिंह, अभिषेक सिंह, कन्हैया, भोला सिंह और कल्लू विश्वकर्मा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

ललौली थाना प्रभारी प्रमोद राव का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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