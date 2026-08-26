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बूटाटी धाम में गबन मामला, कोर्ट के आदेश पर अध्यक्ष समेत 11 पदाधिकारियों पर केस

परिवाद में वर्ष 2023-24 और 2024-25 के रिकॉर्ड के आधार पर 22 करोड़ 74 लाख की वित्तीय अनियमितता और गबन के आरोप लगाए हैं.

Butati Dham Temple in Nagaur district
नागौर जिले का बुटाटी धाम मंदिर (ETV Bharat Nagaur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2026 at 12:58 PM IST

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नागौर/बुटाटी: बुटाटी धाम स्थित श्री चतुरदास महाराज मंदिर समिति की व्यवस्थाओं और वित्तीय रिकॉर्ड को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं. न्यायालय के आदेश के बाद कुचेरा थाने में मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राठौड़ समेत 11 पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. परिवाद में वर्ष 2023-24 और 2024-25 के रिकॉर्ड के आधार पर करीब 22 करोड़ 74 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता और गबन के आरोप लगाए गए हैं.

नागौर एएसपी आसाराम चौधरी ने बताया कि मामला दर्ज कर कुचेरा पुलिस ने जांच शुरू की. रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. अब समिति से जुड़े अन्य लोगों के बयान और वित्तीय दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी. पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की वास्तविकता और कथित वित्तीय अनियमितता की स्थिति स्पष्ट होगी. उधर, परिवादी के अधिवक्ता डॉ. पवन श्रीमाली ने बताया कि वर्ष 2023-24 के रिकॉर्ड में करीब 15 करोड़ 16 लाख 49 हजार 964 रुपए की प्रमाणित वित्तीय अनियमितता का उल्लेख है. वहीं वर्ष 2025-26 का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने के कारण करीब 7 करोड़ 58 लाख रुपए की अतिरिक्त संभावित अनियमितता का अनुमान लगाया गया है.

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इन पर सवाल: परिवाद में मंदिर में उपलब्ध सोना-चांदी और अन्य बहुमूल्य संपत्तियों के हिसाब पर भी सवाल उठाए हैं. शिकायत के अनुसार पुराने रिकॉर्ड में करीब 36 किलो चांदी का उल्लेख नहीं मिला, जबकि बाद के रिकॉर्ड में करीब 35.500 किलो चांदी की खरीद दर्शाई गई. सोना-चांदी और अन्य संपत्ति का अनुमानित मूल्य करीब 2 करोड़ 60 लाख 75 हजार रुपए बताई गई है.

इन पर ऐतराज: ग्राम विकास के नाम पर 31.27 लाख रुपए, CCTV पर 82.41 लाख रुपए, सुरक्षा सेवाओं पर 31.33 लाख रुपए, गौशाला रखरखाव पर 17.87 लाख रुपए और मरम्मत आदि पर करीब 97.48 लाख रुपए खर्च किए जाने को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं. परिवाद में ATM से प्राप्त करीब 1.40 लाख रुपए तथा सुलभ कॉम्प्लेक्स से प्राप्त करीब 18.12 लाख रुपए के पूर्ण लेखांकन पर भी सवाल उठाए गए हैं.

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