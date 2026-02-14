अमेठी में व्यापारी के अपहरण मामले में पांच दिन बाद दर्ज हुआ मुकदमा, बदमाशों ने 10 लाख रुपये लेकर छोड़ा था
पीड़ित ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस तीनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
Published : February 14, 2026 at 7:13 PM IST
अमेठी : कबाड़ व्यवसायी के अपहरण और एक करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने घटना के पांच दिन बाद तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस तीनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के भीखीपुर निवासी कबाड़ व्यवसायी रमन अग्रहरि मंगलवार को अपनी बोलेरो गाड़ी से बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रहे थे, तभी धरौली के पास तीन बदमाशों ने उन्हें गाड़ी सहित अगवा कर लिया.
आरोप है कि बदमाशों ने दिनभर उन्हें इधर-उधर घुमाया, धमकाया और एक करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की. बाद में पीड़ित की असमर्थता जताने पर 10 लाख रुपये लेकर शाम के समय उन्हें गाड़ी सहित छोड़ दिया गया.
रमन घर पहुंचे तो परिवार मुसाफिरखाना थाना पहुंचा और आपबीती बताई. रमन के ड्राइवर हंसराज ने बताया, मेरे भाई के फोन से मेरे नंबर पर पैसे के लिए बार बार फोन आ रहा था, हमने कई बार उन्हें पैसे ले जाकर दिया. हंसराज ने दावा किया कि जिसे पैसा दिया है वह सामने आये तो उसको पहचान लेंगे.
पीड़ित रमन ने बताया कि उसको तीन लोगों ने किडनैप कर लिया था और एक करोड़ की फिरौती की मांग रहे थे. असर्मथता जताने पर मारपीट की. 10 लाख रुपये देने पर बदमाशों ने मुक्त किया.
पीड़ित रमन ने बताया, मंगलवार से ही पुलिस जांच की बात करती रही. पांचवें दिन पुलिस ने तहरीर पर तीन नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवण टी ने बताया कि तीन संदिग्धों के खिलाफ पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है. आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है.
