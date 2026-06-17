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इलाहाबाद हाईकोर्ट; दो पैन कार्ड का मामला, अब्दुल्ला आज़म खान की याचिका पर जवाब मांगा

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड के मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आज़म खान की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर राज्य सरकार सहित अन्य विपक्षियों से जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने अब्दुल्ला आजम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एनआई जाफरी और अधिवक्ता शाश्वत आनंद, त्रिपुरारी पाल एवं अंकुर आज़ाद को सुनने के बाद दिया है.

यह आपराधिक पुनरीक्षण उन कार्यवाहियों से उत्पन्न हुआ है, जो चुनावी नामांकन से संबंधित दस्तावेजों में एक से अधिक पैन कार्ड अभिलेखों एवं विसंगतियों के आरोपों से जुड़ी हैं. याचिका के माध्यम से अब्दुल्ला आजम खान ने रामपुर की अदालत के निष्कर्षों को चुनौती देते हुए दोषसिद्धि के विवादित निर्णय में हस्तक्षेप की मांग की है.

गौरतलब है कि इसी मामले में गत नौ जून को हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आज़म खान की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर भी नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था. आजम खान ने अपनी दोषसिद्धि तथा सजा को बढ़ाकर 10 वर्ष किए जाने को चुनौती दी है.