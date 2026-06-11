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कोटा: चन्द्रेसल मठ हत्याकांड का खुलासा, वकील समेत दो गिरफ्तार, संपत्ति विवाद में दी थी सुपारी

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Kota )