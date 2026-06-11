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कोटा: चन्द्रेसल मठ हत्याकांड का खुलासा, वकील समेत दो गिरफ्तार, संपत्ति विवाद में दी थी सुपारी

कोटा के चन्द्रेसल मठ में युवा संत देवानंद महाराज की हत्या का राज पुलिस ने मात्र 6 दिनों में खोल दिया.

चन्द्रेसल मठ में युवा संत देवानंद महाराज की हत्या
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 11, 2026 at 8:26 PM IST

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कोटा: चन्द्रेसल मठ के युवा सन्त देवानन्द महाराज की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. घटना के 6 दिन बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया, जिसमें मठ की संपत्ति को लेकर विवाद के चलते ही संत की हत्या होना सामने आया है. इस पूरे मामले में दूसरे पक्ष के अध्यक्ष और एडवोकेट संतोष राय ने हत्या की सुपारी बदमाशों को दी थी. बदमाशों ने ही हत्या की है. इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता एडवोकेट और ट्रस्ट के अध्यक्ष संतोष राय को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही एक सुपारी किलर पुष्पेंद्र सिंह उर्फ प्रिंस को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य सुपारी किलरों की तलाश जारी है.

कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने 52 वर्षीय संतोष कुमार राय को गिरफ्तार किया है. वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का निवासी है और वर्तमान में जयपुर के न्यू सांगानेर रोड स्थित गणेश नगर में रहता था. उसका कोटा के चाणक्यपुरी इलाके में भी मकान है. दूसरा आरोपी टैगोर नगर कोटा निवासी 20 वर्षीय पुष्पेंद्र सिंह उर्फ प्रिंस को भी गिरफ्तार किया गया है. फरार आरोपी आदित्य वर्मा, अंकित बैरवा और अन्य की तलाश की जा रही है.

पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौत (ETV Bharat Kota)

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एसपी ने बताया कि आरोपियों ने 5 जून की रात को देवानंद महाराज जब सो गए थे, तब पूर्व साजिश के तहत आदित्य वर्मा, अंकित बैरवा, पुष्पेंद्र सिंह और एक अन्य युवक दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर मठ पहुंचे. उन्होंने देवानंद महाराज की हत्या कर दी. नंदनवन महाराज को कमरे में बंद कर दिया गया था. देवानंद महाराज पर चाकू से हमला किया गया, वे बचने के लिए भागे तो उन्हें पकड़कर हत्या कर दी गई.

नई ट्रस्ट से खफा था संतोष राय: एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि महंत देवानंद मठ की नई कार्यकारिणी गठन कर उसे कानूनी मान्यता दिलाने का प्रयास कर रहे थे. पुरानी कार्यकारिणी ने न्यायालय में आपत्ति दर्ज कराई थी. इसकी कानूनी लड़ाई अधिवक्ता संतोष राय लड़ रहे थे. उन्होंने खुद को कार्यकारिणी का अध्यक्ष घोषित कर लिया था. संतोष राय चन्द्रेसल चैरिटेबल ट्रस्ट का संचालन स्वयं करना चाहता था और मठ के खातों में जमा करोड़ों रुपये हड़पने तथा जमीन पर कब्जा दिलाने की मंशा रखता था. देवानंद महाराज के बढ़ते प्रभाव से वह खफा था.

चन्द्रेसल मठ में युवा संत देवानंद महाराज की हत्या
वारदात का खुलासा करने वाली पुलिस टीम के साथ एसपी (ETV Bharat Kota)

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अपने पुराने गुर्गे को दी एक लाख में सुपारी: एसपी के अनुसार संतोष राय ने देवानंद महाराज की हत्या के लिए आदित्य वर्मा को चुना, जिसकी लव मैरिज उसने ही करवाई थी. आदित्य तैयार हो गया और उसे एक लाख रुपये दिए गए. आदित्य ने अंकित बैरवा, पुष्पेंद्र सिंह और अन्य को अपनी योजना में शामिल कर लिया. 1 जून को संतोष राय मठ ले जाकर आदित्य को पूरी परिस्थिति और देवानंद महाराज की दिनचर्या बताई.

किसी को शक नहीं हो, जयपुर में हुआ भर्ती: पूरे घटनाक्रम में संतोष राय पर शक न हो, इसलिए वह 2 जून को जयपुर चला गया. वहां पैर की सर्जरी कराई और अस्पताल में भर्ती हो गया. एसपी गौतम ने कहा कि इस मामले में परंपरागत पुलिसिंग के साथ-साथ साइबर सेल, एफएसएल और अन्य तकनीकी मदद ली गई. मठ के आसपास सीसीटीवी न होने के कारण वारदात खुलने में समय लगा. वहीं, इस मामले में आदित्य वर्मा की पत्नी सबूत मिटाने में जुटी हुई थी, जिसको भी पुलिस ने डिटेन किया है, बाद में उनसे गिरफ्तार किया जाएगा.

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