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अतर सिंह भड़ाना की हत्या का मामलाः भौंडा में अतिक्रमियों को नोटिस, बुलडोजर चलाने की तैयारी…स्कूलों में सन्नाटा

भौंडा गांव में चिह्नित अतिक्रमण पर लगाए गए लाल निशान. ( ETV Bharat bharatpur )