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पूर्व सीएम गहलोत के खिलाफ टिप्पणी का मामला: जोधपुर में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

विरोध प्रदर्शन करते यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा मंगलवार को जोधपुर में भाजपा के 'लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ अभियान' के तहत सभा संबोधन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर की गई टिप्पणी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से विरोध किया. बुधवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नई सड़क चौराहा पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस मामले में माफी मांगने की बात कही. अगर ऐसा नहीं होता है, तो मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन करेगी.