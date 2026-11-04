पूर्व सीएम गहलोत के खिलाफ टिप्पणी का मामला: जोधपुर में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन
सीएम भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में पूर्व सीएम गहलोत को लेकर कहा था कि आप नकली खाद–बीज बेचते थे.
Published : November 4, 2026 at 7:54 PM IST
जोधपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा मंगलवार को जोधपुर में भाजपा के 'लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ अभियान' के तहत सभा संबोधन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर की गई टिप्पणी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से विरोध किया. बुधवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नई सड़क चौराहा पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस मामले में माफी मांगने की बात कही. अगर ऐसा नहीं होता है, तो मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन करेगी.
जोधपुर शहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओमकार वर्मा ने इस दौरान कहा कि मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है, वह क्या बोल रहे हैं. पूर्व सीएम को लेकर उन्होंने जो बात कही है, उसका उन्हें प्रमाण देना होगा. जोधपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि सीएम भजनलाल को अशोक गहलोत की राजनीति का अभी पता नहीं है. उनको इस मामले में माफी मांगने चाहिए. सीएम शर्मा ने मंगलवार को जोधपुर में पूर्व सीएम गहलोत को लेकर कहा था कि आप नकली खाद–बीज बेचते थे. इसको लेकर अशोक गहलोत ने भी भजनलाल शर्मा से 24 घंटे में माफी मांगने की बात कही है. अन्यथा उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर करेंगे.
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50 साल पहले की थी दुकान : गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सक्रिय राजनीति में आने से पहले जोधपुर के पीपाड़ कस्बे में 70 के दशक में अपनी पढ़ाई पूरी कर पीपाड़ शहर में खाद–बीज की दुकान खोली थी. करीब 2 साल तक पीपाड़ शहर के सुभाष घाट स्थित गोल प्याऊ क्षेत्र में उन्होंने दो दुकानें किराए पर ली और वहां अपना काम शुरू किया. लेकिन कुछ समय बाद ही जब खाद यूरिया में कालाबाजारी शुरू हुई, तो गहलोत को लगा कि यह काम वे नहीं कर सकते. तो उन्होंने जो खाद बची थी, वह बेची और अपनी दुकान बंद कर वापस जोधपुर लौट गए थे. 2019 में खुद उन्होंने एक चुनावी सभा में यह बात कही थी.
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गहलोत के भाई की फर्म पर हुई थी सीबीआई की रेड : 2022 में जब अशोक गहलोत सीएम थे, तब सीबीआई ने एक पुराने मामले को लेकर उनके भाई अग्रसेन गहलोत फर्म पर छापा मारा था. इसके तहत उनके फार्म हाउस पर भी कार्रवाई हुई थी. गहलोत के भाई के खाद–बीज की दुकान है. मेसर्स इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) द्वारा निर्मित एमओपी जो किसानों को अपने अधिकृत डीलरों के माध्यम से रियायती दरों पर मिलनी थी, उसे निर्यात कर देने के मामले में पहले ईडी और बाद में सीबीआई ने कार्रवाई की थी.
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