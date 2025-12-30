ETV Bharat / state

शिमला MC मेयर का कार्यकाल बढ़ाने का मामला: HC में हुई सुनवाई, प्रतिवादियों ने दायर किए जवाब

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आज शिमला नगर निगम के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने वाले मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से जवाब फाइल किए गए हैं. अब मामले में याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों के जवाब पर रिप्लाई देना है. मामले में अब अगली सुनवाई 6 जनवरी को होनी है. इससे पहले प्रतिवादी पक्ष की ओर से याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था, जिस पर न्यायालय ने 30 दिसंबर तक प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने को कहा था. हिमाचल हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ मामले पर सुनवाई कर रही है.

प्रतिवादियों ने दायर किए जवाब

शिमला नगर निगम के महापौर का कार्यकाल बढ़ाने को हिमाचल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. अधिवक्ता अंजली सोनी वर्मा की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. इस मामले में राज्य सरकार, शहरी विकास विभाग, राज्य चुनाव आयोग और शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान को प्रतिवादी बनाया गया है. इससे पहले बीते 9 दिसंबर को हुई सुनवाई में शहरी विकास विभाग और महापौर सुरेंद्र चौहान ने याचिका का जवाब देने के लिए समय मांगा था. अब आज 30 दिसंबर को दोनों प्रतिवादियों की ओर से रिप्लाई फ़ाइल कर दिया गया है. जिसका जवाब याचिकाकर्ता को 6 जनवरी तक फ़ाइल करना है.