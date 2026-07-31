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राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी मामला; बीजेपी जिलाध्यक्ष के खिलाफ थाने पहुंचे कांग्रेसी

रायबरेली: सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी से सियासी भूचाल आ गया. कांग्रेस नेताओं ने कोतवाली में जाकर एप्लिकेशन दी और भाजपा जिलाध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की. ऐसा न होने पर कांग्रेस ने प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी है.



आपको बता दें कि गुरुवार को शहर कोतवाली के हाथी पार्क चौराहे पर आयोजित धरना-प्रदर्शन के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी ने कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली.



राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह अंबडेकर चौक पर राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना दे रहे थे. इसी दौरान बुद्धिलाल पासी ने कहा कि रायबरेली के सांसद जिसकी जाति, धर्म व परिवार का पता नहीं.

सांसद ने बाहर जाकर देश का नाम खराब नहीं किया. यह सांसद रायबरेली में घुसने नहीं पाएगा. इस दौरान दिनेश प्रताप सिंह उनके बगल मुस्कुराते दिखे और कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाई.

पंकज तिवारी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस (Video Credit; ETV Bharat)

गुरुवार की ही रात वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी, वरिष्ठ नेता सुरेश पासी और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता सदर कोतवाली पहुंचे और भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की.