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राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी मामला; बीजेपी जिलाध्यक्ष के खिलाफ थाने पहुंचे कांग्रेसी

कांग्रेस नेताओं ने कोतवाली में तहरीर दी, भाजपा जिलाध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की.

बीजेपी जिलाध्यक्ष के खिलाफ थाने पहुंचे कांग्रेसी
बीजेपी जिलाध्यक्ष के खिलाफ थाने पहुंचे कांग्रेसी (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 11:11 AM IST

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रायबरेली: सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी से सियासी भूचाल आ गया. कांग्रेस नेताओं ने कोतवाली में जाकर एप्लिकेशन दी और भाजपा जिलाध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की. ऐसा न होने पर कांग्रेस ने प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी है.

आपको बता दें कि गुरुवार को शहर कोतवाली के हाथी पार्क चौराहे पर आयोजित धरना-प्रदर्शन के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी ने कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली.

राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह अंबडेकर चौक पर राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना दे रहे थे. इसी दौरान बुद्धिलाल पासी ने कहा कि रायबरेली के सांसद जिसकी जाति, धर्म व परिवार का पता नहीं.

सांसद ने बाहर जाकर देश का नाम खराब नहीं किया. यह सांसद रायबरेली में घुसने नहीं पाएगा. इस दौरान दिनेश प्रताप सिंह उनके बगल मुस्कुराते दिखे और कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाई.

पंकज तिवारी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस (Video Credit; ETV Bharat)
गुरुवार की ही रात वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी, वरिष्ठ नेता सुरेश पासी और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता सदर कोतवाली पहुंचे और भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की.

कांग्रेस जिलाध्यक्ष का कहना है कि एक जनप्रतिनिधि और संवैधानिक पद पर बैठे नेता के खिलाफ इस प्रकार की अभद्र एवं अमर्यादित टिप्पणी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती.

उन्होंने कहां कि सांसद राहुल गांधी ने जंतर मंतर में छात्रों के प्रोटेस्ट का साथ दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में गृहमंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा. उनकी यह मांग छात्रों के हितों के लिए थी. इसी बात से नाराज भाजपाइयों ने मुद्दे से भटकाने के लिये दिनेश प्रताप सिंह की अगुवाई में धरना दिया और उनके सामने रायबरेली के सांसद राहुल गांधी को गालियां दी गई.

रायबरेली की जनता यह बर्दाश्त नहीं करेगी. हमने कोतवाली में एप्लीकेशन देकर भाजपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. यदि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो पार्टी व्यापक आंदोलन करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा.

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