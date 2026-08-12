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भगवान राम पर विवादित बयान का मामला; वाराणसी की MP/MLA कोर्ट में राहुल गांधी का जवाब दाखिल, 16 सितंबर को होगी सुनवाई

अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने बताया कि भगवान राम पर विवादित टिप्पणी के मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई है.

राहुल गांधी
राहुल गांधी (Photo credit: ANI)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 9:18 PM IST

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Updated : August 12, 2026 at 9:41 PM IST

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वाराणसी : भगवान राम पर विवादित बयान मामले में वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट में बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई हुई. राहुल गांधी के अधिवक्ता अनुज यादव ने पेश होकर अपना वकालतनामा और जबाव दाखिल किया है. वहीं, वादी पक्ष से अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने अपनी बहस जारी रखी. इस दौरान कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 16 सितंबर तय की है.


इस बारे में वादी पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने बताया कि भगवान राम पर विवादित टिप्पणी के मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई है. राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा दिया है. अदालत में 16 सितंबर को अगली सुनवाई तारीख नियत की गई है. इस मामले में सुनवाई की जाएगी.


यह था मामला : बता दें कि राहुल गांधी पर ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान राम पर विवादित बयान देने का आरोप है. जिसके बाद 12 मई 2025 को याचिका दायर की गई थी. हरिशंकर पांडेय ने एमपी/एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था. जिसके बाद परिवाद को निरस्त कर दिया गया था. विवादित बयान के मामले में वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था. कोर्ट ने इस मामले में वकील हरिशंकर पांडेय की निगरानी याचिका को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के उस आदेश को पलट दिया था, जिसमें इस परिवाद को खारिज किया गया था. जिसके बाद कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में फिर से सुनवाई शुरू हुई. इस मामले में अब 16 सितंबर की तारीख नियत की गई है, जहां पर याचिका पर फिर से सुनवाई होगी.


यह भी पढ़ें : राहुल गांधी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, भगवान राम के काल्पनिक पात्र मामले में फिर से होगी सुनवाई

Last Updated : August 12, 2026 at 9:41 PM IST

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