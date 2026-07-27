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प्रयागराज में BJP नेताओं पर हमला केस; तीसरी एफआईआर भी दर्ज, CCTV कैमरों से उपद्रवियों की पहचान

प्रयागराज: बीते शनिवार को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ मामले में हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में भाजपा नेता की तहरीर पर अब तीसरी एफआईआर दर्ज की गई. इसमें उन्होंने बताया है कि उपद्रवियों जान से मारने की नीयत से हमला बोला था. रविवार शाम यह केस दर्ज किया गया.

घटना वाले दिन भी 2 एफआईआर दर्ज की गई थी. इनमें से एक केस बांदा के पूर्व सांसद के बेटे जबकि दूसरा मामला मप्र के रीवा जिले के एक भाजपा नेता ने दर्ज करवाया. तीनों ही मामले सिविल लाइंस थाने में दर्ज किए गए हैं. तीसरी एफआईआर प्रयागराज के ही भाजपा नेता रवींद्र कुमार जायसवाल ने लिखाई है. उन्होंने पुलिस को बताया कि 25 जुलाई को अपने निजी कार्य से अशोक नगर से वापस अपने आवास के लिए सुभाष चौराहे से होकर जा रहे थे. उसी समय सैकड़ों की संख्या में उपद्रवियों ने मेरी कार पर भाजपा का झंडा लगा देख रोक ली, हमला कर दिया. गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर खींचने का प्रयास किया.

दूसरी एफआईआर बांदा के पूर्व सांसद रमेश चंद्र द्विवेदीके बेटे रोहित की तरफ से लिखवाई गई. इन्होंने भी अपनी तहरीर में पुलिस को बताया है कि 25 जुलाई को दोपहर करीब दो बजे निजी काम से अपनी कार से ड्राइवर के साथ सिविल लाइंस आए थे. तभी प्रदर्शनकारियों ने मेरी गाड़ी पर हमला बोल दिया. किसी तरह भागकर मैने अपनी जान बचाई. कार पलटाकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दी है. प्रशांत पाठक की एफआईआर में बताया गया है कि वे मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं. किसी काम से प्रयागराज आए हुए थे तब उनकी गाड़ी पर हमला बोल दिया गया