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औरैया के पूर्व CDO के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन ने DM से मांगा प्रस्ताव

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : औरैया के पूर्व मुख्य विकास अधिकारी (CDO) संत कुमार के रिटायर होने के बाद उनके खिलाफ किसी शिकायत को लेकर सरकार एक्शन लेने की तैयारी कर रही है. इसके लिए शासन ने औरैया के डीएम से प्रस्ताव मांगा है. ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) जय बहादुर यादव ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर संबंधित मामले की पूरी जानकारी भेजने का निर्देश दिया है.

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) ने पत्र के जरिए कहा है कि संत कुमार 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हो चुके हैं. उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव में कथित वित्तीय क्षति का उल्लेख नहीं किया गया है. पत्र में उत्तर प्रदेश सिविल सेवा विनियमावली के अनुच्छेद 351-ए का हवाला देते हुए कहा गया है कि सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन से कटौती तभी की जा सकती है, जब उसके खिलाफ गंभीर कदाचार अथवा वित्तीय क्षति से संबंधित आरोप प्रमाणित हों.