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कथावाचक प्रदीप मिश्रा के नाम पर 21 लाख की ठगी, बीजेपी नेता पर केस दर्ज

राजनांदगांव में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है. इस केस में जांच शुरू हो गई है.

Rajnandgaon ASP Kirtan Rathore
राजनांदगांव एएसपी कीर्तन राठौर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 8, 2026 at 10:50 PM IST

2 Min Read
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राजनांदगांव: अंबागढ़ चौकी में प्रस्तावित शिवपुराण कथा को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. श्री भोलेनाथ सेवा समिति ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपकर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के नाम पर 21 लाख रुपए लेने और कथा आयोजन नहीं कराने का आरोप लगाया है. समिति ने मामले में धोखाधड़ी की जांच कर कार्रवाई की मांग की है.

समिति के अनुसार शिवपुराण कथा आयोजन के लिए दिनेश साहू नामक व्यक्ति के माध्यम से संपर्क हुआ था. आरोप है कि उसने स्वयं को कथावाचक पक्ष से जुड़ा बताते हुए कथा कराने का भरोसा दिलाया. इसके बाद अलग-अलग किश्तों में कुल 21 लाख रुपए लिए गए. समिति का कहना है कि कथा आयोजन की तारीख भी तय कर दी गई थी, जिसके आधार पर पोस्टर, पंपलेट और निमंत्रण पत्र छपवाकर प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया गया.

राजनांदगांव पुलिस की जांच जारी (ETV BHARAT)

तय तारीख पर दूसरे राज्य में कार्यक्रम

शिकायत में कहा गया है कि कुछ समय बाद टीवी चैनलों और अन्य माध्यमों से जानकारी मिली कि जिन तारीखों में अंबागढ़ चौकी में कथा प्रस्तावित बताई गई थी, उन्हीं दिनों कथावाचक का कार्यक्रम दूसरे राज्य में निर्धारित था. इसके बाद समिति सदस्यों को संदेह हुआ. समिति के पदाधिकारी कथावाचक के कार्यालय भी पहुंचे. वहां कथित रूप से उन्हें बताया गया कि अंबागढ़ चौकी में कथा आयोजन के लिए कोई अधिकृत बुकिंग दर्ज नहीं है. इसके बाद समिति ने खुद को ठगी का शिकार बताते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की.

रकम वापस मांगने पर गोल मोल जवाब

समिति का आरोप है कि रकम वापस मांगने पर बार-बार अलग-अलग तारीख देकर टालमटोल किया गया. शिकायत पत्र में यह भी कहा गया है कि 5 लाख रुपए टेंट व्यवसायी को दिए जाने की बात कही गई, जबकि बाकी राशि लौटाने का आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन अब तक पूरी रकम वापस नहीं मिली. शिकायत पत्र में समिति के कई पदाधिकारियों और सदस्यों के हस्ताक्षर भी शामिल हैं.

फिलहाल मामले में पुलिस की ओर से आधिकारिक रूप से अपराध दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है. शिकायत के आधार पर जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है.

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