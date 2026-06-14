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राजसमंद: युवक की मौत पर मुआवजे को लेकर बवाल, भारी पुलिस बल रहा तैनात, 4 लाख पर बनी सहमति

राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक राजूसिंह की मौत के बाद मुआवजे की मांग पर बग्गड़ में पथराव-लाठीचार्ज हुआ.

धरने पर बैठे लोग
धरने पर बैठे लोग (ETV Bharat Rajsamand)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 14, 2026 at 8:46 PM IST

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राजसमंद: जिले में देवगढ़ थाना क्षेत्र के कामलीघाट के पास सड़क हादसे में युवक राजूसिंह की मौत के बाद बग्गड़ स्थित स्तुति हॉस्पिटल में मुआवजे की मांग को लेकर धरने के दौरान पथराव और लाठीचार्ज से हालात बिगड़ गए. रविवार को दूसरे दिन भी स्थिति तनावपूर्ण बनी रही. बग्गड़ गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया, जहां 3 एएसपी, 3 डीएसपी समेत 15 थानेदारों के साथ भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया. सुबह से शाम तक वार्ता का दौर चला और आखिर में भीम विधायक हरिसिंह रावत के मोबाइल दखल से 4 लाख रुपये मुआवजे पर सहमति बन गई. अब शव का पैतृक गांव लाखागुड़ा में पुलिस सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार किया जा रहा है.

एसपी हेमंत कलाल ने बताया कि लाखागुड़ा के राजूसिंह की मौत के बाद ग्रामीण सुबह से गांव में इकट्ठा होने लगे. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एएसपी महेंद्र पारीक के नेतृत्व में 15 थानेदारों के साथ विशेष पुलिस बल तैनात किया गया. ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल से कई दौर की वार्ता के बाद वे शव के पोस्टमार्टम पर सहमत हो गए. देवगढ़ थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि स्तुति हॉस्पिटल से 2 लाख और भीम विधायक हरिसिंह रावत द्वारा 2 लाख रुपये की सहायता राशि पीड़ित परिवार को दी गई. इसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया और लाखागुड़ा में पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार शुरू किया गया

युवक की मौत पर मुआवजे को लेकर बवाल (ETV Bharat Rajsamand)

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पहले दिन का घटनाक्रम: देवगढ़ थाना प्रभारी मुकेश कुमार चौधरी ने बताया कि लाखागुड़ा निवासी राजूसिंह पुत्र नारायण सिंह रावत कार से कामलीघाट जा रहे थे. रात में डिवाइडर से टकराकर वे गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें अनन्ता हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. शव को परिजनों ने स्तुति हॉस्पिटल ले आया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण और रिश्तेदार पहुंच गए. मृतक राजूसिंह उसी अस्पताल में वार्ड बॉय के रूप में काम करता था, इसलिए लोगों ने परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजे की मांग की, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इनकार कर दिया. इस दौरान भीम पूर्व उपप्रधान नारायण सिंह रावत समेत कई लोग बाहर इकट्ठा हो गए. पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को पुलिस वाहन में बिठाया, जिससे लोग उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव कर दिया. पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ दिया.

मौके पर तैनात पुलिस
मौके पर तैनात पुलिस (ETV Bharat Rajsamand)

3 ASP समेत 12 थानों का जाप्ता तैनात: राजसमंद जिले में बग्गड़ रविवार को पुलिस छावनी बन गया. एएसपी महेंद्र पारीक, एएसपी रजत विश्नोई, एएसपी बंशीलाल, भीम डीएसपी राकेश वर्मा, डीएसपी श्याम सिंह समेत भीम, देवगढ़, दिवेर, चारभुजा, केलवाड़ा, आमेट, केलवा, राजनगर, नाथद्वारा, खमनोर, देलवाड़ा और रेलमगरा थानों का जाब्ता तैनात रहा. रिजर्व पुलिस लाइन से अतिरिक्त बल भी पहुंचा. स्तुति हॉस्पिटल और उप जिला चिकित्सालय देवगढ़ में भारी पुलिस बल रहा. पुलिस की सतर्कता और अधिकारियों की वार्ता से 4 लाख रुपये मुआवजे पर सहमति बनी. भीम विधायक हरिसिंह रावत ने फोन पर संपर्क कर मामले को शांत कराया.

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पूर्व विधायक का बयान: पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने कहा कि बग्गड़ में युवक की मौत के बाद बने हालात दुर्भाग्यपूर्ण हैं. इसमें कुछ लोगों की गलती हो सकती है, लेकिन पुलिस के कुछ अधिकारी भी दोषी हैं. एसपी को संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. भीम क्षेत्र में अराजकता के हालात ठीक नहीं हैं.

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राजसमंद के देवगढ़ में बवाल
4 लाख पर बनी सहमति
हादसे में युवक की मौत मामला
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