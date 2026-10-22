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घर में बंधक बना 12 घंटे तक पिटाई, जिंदा जलाने और टंकी में शव डालने की थी योजना! जानें, पूरा मामला

रातू थाना (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः शहर के रातू इलाके में सब्जी खरीदकर घर लौट रहे एक युवक को कथित तौर पर साजिश के तहत अपने घर ले जाकर करीब 12 घंटे तक बंद रखने, बेरहमी से मारपीट करने और जान से मारने की कोशिश करने का मामला सामने आया है.

पीड़ित लक्षमण का आरोप है कि उसके साथ मारपीट करने वाले लोग आपस में उसकी हत्या करने और शव को सेप्टिक टैंक में डालने की बात कर रहे थे. आरोप है कि हमलावरों ने उसके सामने ही उसकी शर्ट फाड़कर जला दी और बाद में उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया. किसी तरह युवक कमरे से निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहा.