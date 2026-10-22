घर में बंधक बना 12 घंटे तक पिटाई, जिंदा जलाने और टंकी में शव डालने की थी योजना! जानें, पूरा मामला
रांची में युवक को बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 22, 2026 at 8:10 PM IST
रांचीः शहर के रातू इलाके में सब्जी खरीदकर घर लौट रहे एक युवक को कथित तौर पर साजिश के तहत अपने घर ले जाकर करीब 12 घंटे तक बंद रखने, बेरहमी से मारपीट करने और जान से मारने की कोशिश करने का मामला सामने आया है.
पीड़ित लक्षमण का आरोप है कि उसके साथ मारपीट करने वाले लोग आपस में उसकी हत्या करने और शव को सेप्टिक टैंक में डालने की बात कर रहे थे. आरोप है कि हमलावरों ने उसके सामने ही उसकी शर्ट फाड़कर जला दी और बाद में उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया. किसी तरह युवक कमरे से निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहा.
रातू थाना क्षेत्र का है मामला
ये मामला रांची के रातू थाना क्षेत्र स्थित कमड़े चौक का है. इस संबंध में दुर्गा कॉलोनी, रवि स्टील कमड़े निवासी लक्ष्मण गोप ने रातू थाना में एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है. प्राथमिकी में शत्रुघ्न सिंह, छोटू सिंह और प्रकाश गिरी को आरोपी बनाया गया है.
सब्जी खरीदकर लौट रहा था युवक, रास्ते में रची गई कथित साजिश
लक्ष्मण गोप के अनुसार, 14 अक्टूबर को सुबह करीब 10 बजे वह अपने घर के लिए कमड़े चौक से सब्जी खरीदने गया था. सब्जी लेकर लौटने के दौरान सुबह करीब 11 बजे शत्रुघ्न सिंह, छोटू सिंह और प्रकाश गिरी ने कथित तौर पर उसे बहाने से अपने घर बुलाया. पीड़ित का आरोप है कि उसे धोखे से घर के अंदर ले जाने के बाद आरोपियों ने उसे कमरे में बंद कर दिया. इसके बाद बेल्ट, गैस पाइप और बांस के डंडे से उसके साथ मारपीट की गई. शिकायत के मुताबिक, यह मारपीट करीब 12 घंटे तक चली. इस दौरान युवक को लगातार पीटा गया और उसे बाहर निकलने का मौका नहीं दिया गया.
हत्या के बाद शव ठिकाने लगाने की बात करने का आरोप
लक्ष्मण गोप ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान तीनों आरोपी आपस में बात कर रहे थे कि यदि उसकी मौत हो जाती है तो शव को टंकी में डाल दिया जाएगा. पीड़ित के मुताबिक, आरोपियों की बातें सुनकर उसे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा.
आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने उसके सामने ही उसकी शर्ट फाड़ दी और उसे जला दिया. देर रात होने पर उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया और आरोपी सोने चले गए. युवक का कहना है कि वह काफी परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां से कैसे निकले।कमरे में बंद रहने के दौरान उसने बाहर निकलने का रास्ता तलाशा. उसने कमरे में लगे वेंटिलेटर से निकलने की कोशिश की. इसके लिए उसने वेंटिलेटर को ईंट से तोड़ा और किसी तरह वहां से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई.
पहले भी जान मारने की कोशिश करने का दावा
लक्ष्मण गोप ने पुलिस को दी गई शिकायत में यह भी कहा है कि आरोपी कथित तौर पर दबंग प्रवृत्ति के हैं और इससे पहले भी कई लोगों के साथ मारपीट कर चुके हैं. पीड़ित का दावा है कि आरोपियों ने पहले भी उसे जान से मारने की कोशिश की थी. उसने आशंका जताई है कि यदि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो वे दोबारा उस पर हमला कर सकते हैं. इसी वजह से उसने पुलिस से सुरक्षा देने और तीनों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
रातू थाना में दर्ज एफआईआर संख्या 347/2026 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2), 115(2), 303(2), 127(2), 109 और 3(5) लगाई गई हैं. प्राथमिकी के अनुसार, मामले की जांच सहायक अवर निरीक्षक जारा खातून को सौंपी गई है.
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