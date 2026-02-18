ETV Bharat / state

बोकारो में आचार संहिता का खुला उल्लंघन, डीइओ सह डीसी के आदेश की भी हो रही है अवहेलना

बोकारो: चास नगर निगम चुनाव में खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. प्रशासन इस पर नजर नहीं रख रहा है. दरअसल, चास नगर निगम इलाके में मेयर और वार्ड पार्षद उम्मीदवार प्रचार के लिए सरकारी पानी की टंकियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां वे अपने प्रचार पोस्टर लगा रहे हैं. चास के बंसीडीह हरिमंदिर में बनी सरकारी पानी की टंकी पर भी ऐसा ही मामला देखने को मिला.

चुनाव को लेकर बोकारो के डीईओ और डीसी अजय नाथ झा ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी उम्मीदवार चुनाव की घोषणा होते ही अपने पोस्टर, बैनर या वॉल राइटिंग हटा दें. उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी निर्देश दिया कि चुनाव की घोषणा के बाद नगर निगम इलाके से सभी पोस्टर हटा दें, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. डीईओ और डीसी के ये निर्देश जारी करने के कई दिन बाद भी बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं. यह चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है.

एसडीपीओ का बयान (Etv Bharat)

हालांकि, चास एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि बिना इजाजत के होर्डिंग्स नहीं लगाए जाने चाहिए. सरकारी जगहों या बिल्डिंग में प्रचार सामाग्री का इस्तेमाल नहीं होना है. अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है, तो जांच के बाद संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा. इसी तरह, आम लोगों के घरों पर भी उनकी सहमति के बाद ही पोस्टर, बैनर या होर्डिंग लगा सकते हैं. अगर घर का मालिक सहमत नहीं है, तो उस प्रत्याशी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. इस बारे में एसडीपीओ ने कहा कि अगर किसी सरकारी बिल्डिंग या पानी की टंकी पर बैनर लगाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी इसकी जांच करेंगे.