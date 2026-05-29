मंत्री गौतम दक पर राजकार्य में बाधा और गाली-गलौज का मामला दर्ज, CID-CB को भेजी जाएगी जांच
चित्तौड़गढ़ जिले में संभवत: यह पहला मामला है, जब किसी मंत्री के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है.
Published : May 29, 2026 at 8:16 AM IST
चित्तौड़गढ़: राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम दक के खिलाफ डूंगला थानाधिकारी शैतान सिंह ने राजकाज में बाधा डालने, गाली-गलौज और मारपीट के प्रयास का मामला दर्ज कराया है. मामला विधायक से जुड़ा होने के कारण यह प्रकरण अब जांच के लिए सीआईडी-सीबी को भेजा जाएगा. यह विवाद 25 मई को थाने के बाहर हुआ. आरोप है कि मंत्री ने दो कांस्टेबलों को बुलाकर सरेआम गालियां दीं, उन्हें धमकाया और ट्रांसफर कराने की बात कही. पूर्व सरपंच ने भी पुलिसकर्मियों को फोन कर धनराज खारोल नाम के आरोपी को न बुलाने की धमकी दी. थानाधिकारी ने बताया कि इस घटना से वे मानसिक अवसाद में चले गए. अब इसकी जांच सीआईडी-सीबी जयपुर को भेजी जाएगी. मंत्री ने वायरल ऑडियो को एडिट बताकर खारिज किया है.
डूंगला थानाधिकारी शैतान सिंह ने बताया कि गत 25 मई को किसी मामले में आरोपी धनराज खारोल निवासी ईडरा को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था. जब धनराज से उसके पुत्र मनोज खारोल व अन्य परिजनों को भी जांच के लिए पेश करने को कहा गया, तो उसने मना कर दिया. धनराज ने कथित रूप से कहा कि 'मैं राजनीतिक पहुंच रखता हूँ. मेरे पुत्र मनोज व अन्य को बुलाया गया तो मैं मंत्री गौतम दक से बात करूंगा.'
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फोन पर धमकी के आरोप: एफआईआर में उल्लेख है कि उसी दिन पूर्व सरपंच चंद्रशेखर शर्मा ने कांस्टेबल लक्ष्मीनारायण को फोन कर धमकाया कि धनराज को थाने पर क्यों बुलाया है? आइंदा इन्हें थाने पर बुलाया गया तो मंत्री गौतम दक से झूठी शिकायत करूंगा. आरोप है कि चंद्रशेखर शर्मा एवं धनराज खारोल ने मंत्री गौतम दक को पुलिस द्वारा रुपए मांगने की झूठी शिकायत की.
थाने के बाहर गाली-गलौज: थानाधिकारी ने बताया कि गत 25 मई को दोपहर 3-4 बजे के बीच मंत्री गौतम दक का फोन आया और उन्होंने थाने के बाहर मिलने बुलाया. मुख्य गेट पर मंत्री ने कांस्टेबल लक्ष्मीनारायण और विष्णु कुमार को बुलाने को कहा. एफआईआर में आरोप है कि दोनों कांस्टेबल के बाहर आने पर मंत्री ने बिना पक्ष जाने सीधे गाली-गलौज शुरू कर दी. अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर उन्हें सबके सामने अपमानित किया गया. साथ ही मारपीट के आशय से हाथ उठाकर हमला करने का प्रयास किया और राजकाज में बाधा उत्पन्न की.
मानसिक अवसाद में चले गए: एफआईआर में यह भी कहा गया है कि मंत्री ने कांस्टेबल लक्ष्मीनारायण का पूर्व में बड़ीसादड़ी से ट्रांसफर कराकर भगाने का हवाला देकर डराया-धमकाया और इलाज करने की धमकियां दीं. थानाधिकारी का कहना है कि इस घटना से वे मानसिक अवसाद में चले गए और दो दिन बाद 27 मई को उच्चाधिकारियों को अवगत कराया. सहकारिता मंत्री की धमकियों को लेकर थाना डूंगला पर प्रकरण संख्या 76/2026 दर्ज किया गया. थानाधिकारी शैतान सिंह ने बताया कि अनुसंधान फिलहाल उन्होंने स्वयं अपने जिम्मे लिया है, लेकिन प्रकरण सीआईडी-सीबी जयपुर को भेजा जाएगा.
कथित ऑडियो को बताया था एडिट: इधर, सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों के साथ कथित गाली-गलौज वाला ऑडियो वायरल होने के मामले में सहकारिता मंत्री गौतम दक ने एक 11 सेकंड का वीडियो जारी किया था. इस वीडियो में उन्होंने कहा कि गाली वाले ऑडियो में उनकी आवाज नहीं है और वह एडिट किया हुआ है. ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी को कथित रूप से धमकाने और गाली-गलौच के मामला राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है.