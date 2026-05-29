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मंत्री गौतम दक पर राजकार्य में बाधा और गाली-गलौज का मामला दर्ज, CID-CB को भेजी जाएगी जांच

सहकारिता मंत्री गौतम दक ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम दक के खिलाफ डूंगला थानाधिकारी शैतान सिंह ने राजकाज में बाधा डालने, गाली-गलौज और मारपीट के प्रयास का मामला दर्ज कराया है. मामला विधायक से जुड़ा होने के कारण यह प्रकरण अब जांच के लिए सीआईडी-सीबी को भेजा जाएगा. यह विवाद 25 मई को थाने के बाहर हुआ. आरोप है कि मंत्री ने दो कांस्टेबलों को बुलाकर सरेआम गालियां दीं, उन्हें धमकाया और ट्रांसफर कराने की बात कही. पूर्व सरपंच ने भी पुलिसकर्मियों को फोन कर धनराज खारोल नाम के आरोपी को न बुलाने की धमकी दी. थानाधिकारी ने बताया कि इस घटना से वे मानसिक अवसाद में चले गए. अब इसकी जांच सीआईडी-सीबी जयपुर को भेजी जाएगी. मंत्री ने वायरल ऑडियो को एडिट बताकर खारिज किया है. डूंगला थानाधिकारी शैतान सिंह ने बताया कि गत 25 मई को किसी मामले में आरोपी धनराज खारोल निवासी ईडरा को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था. जब धनराज से उसके पुत्र मनोज खारोल व अन्य परिजनों को भी जांच के लिए पेश करने को कहा गया, तो उसने मना कर दिया. धनराज ने कथित रूप से कहा कि 'मैं राजनीतिक पहुंच रखता हूँ. मेरे पुत्र मनोज व अन्य को बुलाया गया तो मैं मंत्री गौतम दक से बात करूंगा.' पढ़ें: चाय की क्वालिटी पर बवाल: डॉक्टर ने कैंटीन संचालक से की बदतमीजी, वीडियो आने के बाद सस्पेंड फोन पर धमकी के आरोप: एफआईआर में उल्लेख है कि उसी दिन पूर्व सरपंच चंद्रशेखर शर्मा ने कांस्टेबल लक्ष्मीनारायण को फोन कर धमकाया कि धनराज को थाने पर क्यों बुलाया है? आइंदा इन्हें थाने पर बुलाया गया तो मंत्री गौतम दक से झूठी शिकायत करूंगा. आरोप है कि चंद्रशेखर शर्मा एवं धनराज खारोल ने मंत्री गौतम दक को पुलिस द्वारा रुपए मांगने की झूठी शिकायत की.