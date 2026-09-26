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रांची के स्कूल में बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार, आरोपी छात्र को भेजा गया बाल सुधार गृह

रांचीः जिला के पिठोरिया थाना क्षेत्र के चंदवे स्थित एक निजी स्कूल के हॉस्टल में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले 11 वर्षीय छात्र के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. आरोप उसी स्कूल के नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले 16 वर्षीय छात्र पर है.

इस घटना के बाद पुलिस ने नाबालिग आरोपी को निरुद्ध कर बाल सुधार गृह भेज दिया है. मामले में स्कूल और हॉस्टल प्रबंधन की भूमिका भी जांच के दायरे में है. प्रबंधन पर घटना की जानकारी मिलने के बावजूद पीड़ित के परिजनों और पुलिस को समय पर सूचना नहीं देने का आरोप है.

क्या है पूरा मामला

पुलिस के अनुसार, घटना 21 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है. पीड़ित और आरोपी दोनों स्कूल परिसर में स्थित हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं. आरोप है कि सीनियर छात्र ने पांचवीं कक्षा के छात्र को डरा-धमकाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया. इस घटना के बाद बच्चा काफी भयभीत हो गया था.

रोते हुए परिजनों को बताई पूरी बात

इस घटना का खुलासा अगले दिन 22 सितंबर को हुआ. पीड़ित छात्र ने हिम्मत जुटाकर फोन के जरिए अपने परिजनों से संपर्क किया और घटना की जानकारी दी. परिजनों के अनुसार, फोन पर बात करते समय बच्चा काफी डरा हुआ और रो रहा था. इसके बाद परिवार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस से शिकायत की. पीड़ित के पिता जमशेदपुर के रहने वाले हैं. उनके आवेदन के आधार पर पिठोरिया थाने में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 6/21 के तहत कांड संख्या 98/26 दर्ज किया है.

स्कूल प्रबंधन पर भी एफआईआर