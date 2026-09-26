रांची के स्कूल में बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार, आरोपी छात्र को भेजा गया बाल सुधार गृह
रांची के स्कूल में बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का मामला सामने आया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 26, 2026 at 8:30 PM IST
रांचीः जिला के पिठोरिया थाना क्षेत्र के चंदवे स्थित एक निजी स्कूल के हॉस्टल में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले 11 वर्षीय छात्र के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. आरोप उसी स्कूल के नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले 16 वर्षीय छात्र पर है.
इस घटना के बाद पुलिस ने नाबालिग आरोपी को निरुद्ध कर बाल सुधार गृह भेज दिया है. मामले में स्कूल और हॉस्टल प्रबंधन की भूमिका भी जांच के दायरे में है. प्रबंधन पर घटना की जानकारी मिलने के बावजूद पीड़ित के परिजनों और पुलिस को समय पर सूचना नहीं देने का आरोप है.
क्या है पूरा मामला
पुलिस के अनुसार, घटना 21 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है. पीड़ित और आरोपी दोनों स्कूल परिसर में स्थित हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं. आरोप है कि सीनियर छात्र ने पांचवीं कक्षा के छात्र को डरा-धमकाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया. इस घटना के बाद बच्चा काफी भयभीत हो गया था.
रोते हुए परिजनों को बताई पूरी बात
इस घटना का खुलासा अगले दिन 22 सितंबर को हुआ. पीड़ित छात्र ने हिम्मत जुटाकर फोन के जरिए अपने परिजनों से संपर्क किया और घटना की जानकारी दी. परिजनों के अनुसार, फोन पर बात करते समय बच्चा काफी डरा हुआ और रो रहा था. इसके बाद परिवार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस से शिकायत की. पीड़ित के पिता जमशेदपुर के रहने वाले हैं. उनके आवेदन के आधार पर पिठोरिया थाने में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 6/21 के तहत कांड संख्या 98/26 दर्ज किया है.
स्कूल प्रबंधन पर भी एफआईआर
मामले में स्कूल प्रबंधन की भूमिका को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं. आरोप है कि घटना हॉस्टल परिसर में होने के बावजूद प्रबंधन की ओर से पीड़ित छात्र के अभिभावकों को तत्काल सूचना नहीं दी गई. पुलिस को भी घटना की जानकारी नहीं देने की बात सामने आई है. इसी आधार पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है.
स्कूल प्रबंधन पर भी एफआईआर
रांची के हेडक्वार्टर डीएसपी वन अमर कुमार पांडेय ने बताया की छात्र के द्वारा मामले की जानकारी परिजनों को दी गई. जिसके बाद मामले में एफआईआर हुआ और आरोपी को निरुद्ध करते हुए बाल सुधार गृह भेजा गया है. वहीं, मामले की जानकारी समय पर पुलिस को नहीं देने और तथ्य छिपाने के आरोप में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है.
घटना की जानकारी मिलने के बाद जांच में सामने आया कि स्कूल प्रबंधन को मामले की जानकारी थी. इसके बावजूद इसकी सूचना संबंधित थाना और पुलिस को समय पर नहीं दी गई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की और तथ्य छिपाने तथा पुलिस को सूचना नहीं देने के मामले में कार्रवाई की. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जब किसी स्कूल या शिक्षण संस्थान में यौन अपराध से जुड़ी घटना की जानकारी मिलती है तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना और पुलिस को देना जरूरी है.
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