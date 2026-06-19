धौलपुर में जुड़वा बहनों के लापता होने का मामला, पिता पर चंबल में धक्का देने का आरोप, प्रेम-प्रसंग से था नाराज
11 जून से बेटियां गायब थीं, जब गांव वालों को शक हुआ तो पंचायत बुलाई गई, जिसमें ये खुलासा हुआ. पुलिस जांच में जुटी है.
Published : June 19, 2026 at 6:22 PM IST
धौलपुर: सदर थाना क्षेत्र के फराकपुर गांव में दो जुड़वा बेटियों के लापता होने का मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. मामले में बेटियों के पिता भरत सिंह लोधी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं. सूचना मिलने पर पुलिस ने गांव पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. ग्रामीणों के अनुसार फराकपुर निवासी भरत सिंह लोधी की जुड़वा बेटियां गत 11 जून से गांव में दिखाई नहीं दे रही थीं. करीब आठ दिन तक दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने पर ग्रामीणों और परिजनों को संदेह हुआ. इसके बाद शुक्रवार को गांव में पंचायत आयोजित की गई.
पिता पर बेटियों को मारने का आरोप: वहीं, इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है. पिता भारत सिंह किसी दूसरी जगह बेटियों की शादी करवाना चाह रहा था, लेकिन दोनों बेटियां इस रिश्ते को लेकर सहमत नहीं थीं. 11 जून को आरोपी पिता दोनों बेटियों को धौलपुर चंबल नदी स्थित सागर पाड़ा पुल के पास ले गया और नदी में धक्का दे दिया है. उन्होंने बताया कि घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच-पड़ताल की जा रही है. आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. शीघ्र ही घटना का खुलासा कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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जांच में जुटी पुलिस: ग्रामीणों का दावा है कि पंचायत के दौरान भरत सिंह ने बताया कि वह दोनों बेटियों को अपने साथ चंबल नदी पर लेकर गया था, जहां दोनों ने नदी में छलांग लगा दी. हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी. सदर थाना पुलिस के हवलदार गोपाल सिंह सिकरवार ने बताया कि पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है. घटनास्थल का मौका मुआयना किया जा रहा है तथा सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप: ग्रामीणों और परिजनों का आरोप है कि भरत सिंह अपनी बेटियों पर मानसिक दबाव बना रहा था तथा उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाता था. आरोप है कि इससे पहले भी वह दोनों बेटियों को चंबल नदी किनारे ले गया था, लेकिन उस समय उन्होंने ऐसा कदम उठाने से इनकार कर दिया था. इन आरोपों की भी पुलिस जांच कर रही है. हवलदार गोपाल सिकरवार ने बताया फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है. दोनों युवतियों की तलाश और घटना की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर पड़ताल की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी.
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