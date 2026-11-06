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ओम बिरला के ओएसडी को धमकी मामला-हाईकोर्ट ने मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता को धमकी देने के मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस से केस डायरी और तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है. जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश पूर्व विधायक प्रह्लाद गुंजल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. गुंजल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके एफआईआर रद्द करने की मांग की है.