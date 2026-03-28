CM पोर्टल पर शिकायत के बाद दरोगा लाइन हाजिर; सगे भाइयों ने लगाया है थर्ड डिग्री का आरोप
ACP पिनाहट गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित अनिल के भाई अजीत का गांव के युवक के साथ विवाद हुआ था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 1:25 PM IST
आगरा: पड़ोसियों के विवाद में दो सगे भाइयों को थाने ले जाकर थर्ड डिग्री देना दरोगा को भारी पड़ गया. पीड़ित भाइयों ने सीएम पोर्टल पर मामले की शिकायत कर दी. आननफानन में DCP अभिषेक अग्रवाल ने आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया. मामले की जांच ACP पिनाहट को सौंप दी है.
ACP पिनाहट गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित अनिल के भाई अजीत का गांव के युवक के साथ रुपए के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था. जिस पर युवक और अजीत ने डायल 112 पर झगड़े की सूचना दी थी. जिस पर दोनों पक्ष के लोग पिनाहट थाना पर बुलाए गए.
दोनों पक्ष के लोगों की मौजूदगी में समझौता हुआ था. तब पीड़ित अनिल भी थाने पर खुद ही गया था. अब अनिल और अजीत ने दारोगा तालिब चौहान पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इस पर दारोगा को लाइन हाजिर किया गया है. इसके साथ ही दोनों भाईयों के चोट आने की भी जांच कराई जा रही है.
मामला पिढ़ौरा थाना क्षेत्र के रामपुर चंद्रसैनी का है. गांव रामपुर चंद्रसैनी निवासी अनिल भदौरिया और उसके छोटे भाई अजीत भदौरिया ने बताया कि हम किसान हैं. गुरुवार सुबह छोटे भाई अजीत का पड़ोसी युवक से पांच हजार रुपए के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया था. ग्रामीणों ने दोनों पक्ष को शांत करा दिया था.
मगर, पड़ोसी युवक ने इसकी शिकायत दोपहर 12:30 बजे थाना पिढ़ौरा में दी. इस पर PRV पर तैनात दरोगा तालिब चौहान और दो सिपाही गांव में आए. अनिल भदौरिया का आरोप है कि दारोगा तालिब चौहान घर पर आए और धमकाना शुरू कर दिया. गाली-गलौज भी की.
यह देखकर मैंने दारोगा तालिब चौहान की वीडियो बनानी शुरू कर दी. इससे दारोगा तालिब चौहान आगबबूला हो गए. हमारा मोबाइल छीन लिया और जबरन गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए.
भाई अजीत को भी थाने लेकर आए. मेरा कॉलर पकड़कर दारोगा तालिब चौहान ने घसीटा. पीठ और पैरों में पट्टे बरसाए. हाथों में डंडे मारे गए. भाई अजीत के साथ ही मारपीट की गई. दोनों को तीन घंटे बाद छोड़ दिया और धमकी दी कि किसी से शिकायत नहीं करेंगे.
रात में जांच करने पहुंचे अधिकारी: पीड़ित अनिल भदौरिया और अजीत भदौरिया ने बताया कि शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी. DCP पूर्वी अभिषेक अग्रवाल ने शिकायत पर दारोगा तालिब चौहान को लाइन हाजिर कर करके मामले की जांच ACP पिनाहट को सौंपी है.
DCP के आदेश पर शुक्रवार रात 10 बजे ACP पिनाहट गिरीश कुमार सिंह गांव रामपुर चंद्रसैनी में पीड़ित भाईयों के घर पहुंचे. पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. पीड़ित भाईयों और पिता ध्रुव भदौरिया और अन्य परिजनों के बयान लिए हैं.
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