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CM पोर्टल पर शिकायत के बाद दरोगा लाइन हाजिर; सगे भाइयों ने लगाया है थर्ड डिग्री का आरोप

आगरा: पड़ोसियों के विवाद में दो सगे भाइयों को थाने ले जाकर थर्ड डिग्री देना दरोगा को भारी पड़ गया. पीड़ित भाइयों ने सीएम पोर्टल पर मामले की शिकायत कर दी. आननफानन में DCP अभिषेक अग्रवाल ने आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया. मामले की जांच ACP पिनाहट को सौंप दी है.

ACP पिनाहट गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित अनिल के भाई अजीत का गांव के युवक के साथ रुपए के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था. जिस पर युवक और अजीत ने डायल 112 पर झगड़े की सूचना दी थी. जिस पर दोनों पक्ष के लोग पिनाहट थाना पर बुलाए गए.

दोनों पक्ष के लोगों की मौजूदगी में समझौता हुआ था. तब पीड़ित अनिल भी थाने पर खुद ही गया था. अब अनिल और अजीत ने दारोगा तालिब चौहान पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इस पर दारोगा को लाइन हाजिर किया गया है. इसके साथ ही दोनों भाईयों के चोट आने की भी जांच कराई जा रही है.

मामला पिढ़ौरा थाना क्षेत्र के रामपुर चंद्रसैनी का है. गांव रामपुर चंद्रसैनी निवासी अनिल भदौरिया और उसके छोटे भाई अजीत भदौरिया ने बताया कि हम किसान हैं. गुरुवार सुबह छोटे भाई अजीत का पड़ोसी युवक से पांच हजार रुपए के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया था. ग्रामीणों ने दोनों पक्ष को शांत करा दिया था.

मगर, पड़ोसी युवक ने इसकी शिकायत दोपहर 12:30 बजे थाना पिढ़ौरा में दी. इस पर PRV पर तैनात दरोगा तालिब चौहान और दो सिपाही गांव में आए. अनिल भदौरिया का आरोप है कि दारोगा तालिब चौहान घर पर आए और धमकाना शुरू कर दिया. गाली-गलौज भी की.