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जयपुर में डिफेंस रोबोटिक कंपनी की सीक्रेट कोडिंग और तकनीक चोरी, 4 पर मामला दर्ज

शिवदासपुरा थाने में चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मामले की जांच में जुटी पुलिस.

जयपुर दक्षिण डीसीपी ऑफिस
जयपुर दक्षिण डीसीपी ऑफिस (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2026 at 9:21 AM IST

3 Min Read
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जयपुर : राजधानी जयपुर के शिवदासपुरा थाने में एक कंपनी की सीक्रेट कोडिंग, रोबोटिक तकनीक और संवेदनशील उपकरण चोरी होने का एक मामला सामने आया है. जिस कंपनी का यह मामला है वह भारतीय सेना के लिए भी रोबोटिक उपकरण बनाती है. ऐसे में यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी संवेदनशील बताया जा रहा है. फिलहाल, शिवदासपुरा थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. जिसकी जांच जारी है. शिवदासपुरा थानाधिकारी राजेश गौतम ने बताया कि कंपनी के प्रतिनिधि भुवनेश मिश्रा की रिपोर्ट पर मुख्य आरोपी मोहनलाल चौधरी, रोहित सोलंकी, देवेश उपाध्याय और विकास के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

आरोपी ने तकनीक चुराई, इनका रक्षा क्षेत्र में उपयोग : उन्होंने बताया कि एफआईआर में भारत सरकार में पंजीकृत डीप टेक रोबोट निर्माण कंपनी क्लब फर्स्ट रोबोटिक प्राइवेट लिमिटेड के मार्केटिंग ऑफिसर मोहनलाल चौधरी पर कंपनी की सीक्रेट कोडिंग, रोबोटिक तकनीक और संवेदनशील उपकरण चुराने का आरोप है. आरोप है कि आरोपी कंपनी से लीडार सेंसर, यूजीआर (मानव रहित वाहन) के पार्ट्स और कैमरा मॉड्यूल्स (एमके 15 रिमोट) ले गया. इन तकनीकों का इस्तेमाल रक्षा क्षेत्र, ड्रोन्स, सर्विलांस और एडवांस रोबोटिक में होने की बात सामने आई है.

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मुख्य आरोपी ने अन्य लोगों से साझा की जानकारियां : इस एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि यह संवेदनशील उपकरण, रोबोट की कोडिंग और अन्य संवेदनशील जानकारी अन्य आरोपियों के साथ साझा की गई. ऐसे में जिन तीन लोगों के साथ मुख्य आरोपी ने यह जानकारियां और उपकरण साझा किए हैं. उन्हें भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है. थानाधिकारी का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर चार आरोपियों के खिलाफ सात धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले से जुड़े हर पहलू की जांच जारी है.

फर्जी लेटरहेड-कोटेशन से रकम अपने खाते में ली : इस एफआईआर में यह भी आरोप है कि मुख्य आरोपी मोहनलाल ने कंपनी का फर्जी लेटरहेड और कोटेशन तैयार कर कंपनी के देनदारों से सीधा संपर्क किया. ग्राहकों को जो राशि कंपनी को देनी थी, वह रकम उसने व्यक्तिगत बैंक खातों में ट्रांसफर करवा ली. आरोप है कि उसने डीएलबी, जयपुर में कंपनी के फर्जी दस्तावेज लगाकर टेंडर हासिल करने का प्रयास किया.

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ऐसे हुआ मामले का खुलासा : रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी की सिम आरोपी से अपने कब्जे में लेकर डेटा रिस्टोर करवाया गया. इसके बाद वाट्सएप चैट और अन्य जानकारियों से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ. मुख्य आरोपी मोहनलाल के पास कंपनी का लैपटॉप और मोबाइल था. जिनमें रोबोट खरीदने वाली कंपनियों और रक्षा क्षेत्र से जुड़े संवेदनशील डेटा थे. आरोपी 13 मई, 2026 को बिना बताए लैपटॉप और मोबाइल लेकर चला गया. उसने सह आरोपी रोहित चौधरी और अन्य आरोपियों से उपकरणों की गुप्त जानकारी भी साझा की.

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