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जयपुर में डिफेंस रोबोटिक कंपनी की सीक्रेट कोडिंग और तकनीक चोरी, 4 पर मामला दर्ज

जयपुर : राजधानी जयपुर के शिवदासपुरा थाने में एक कंपनी की सीक्रेट कोडिंग, रोबोटिक तकनीक और संवेदनशील उपकरण चोरी होने का एक मामला सामने आया है. जिस कंपनी का यह मामला है वह भारतीय सेना के लिए भी रोबोटिक उपकरण बनाती है. ऐसे में यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी संवेदनशील बताया जा रहा है. फिलहाल, शिवदासपुरा थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. जिसकी जांच जारी है. शिवदासपुरा थानाधिकारी राजेश गौतम ने बताया कि कंपनी के प्रतिनिधि भुवनेश मिश्रा की रिपोर्ट पर मुख्य आरोपी मोहनलाल चौधरी, रोहित सोलंकी, देवेश उपाध्याय और विकास के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

आरोपी ने तकनीक चुराई, इनका रक्षा क्षेत्र में उपयोग : उन्होंने बताया कि एफआईआर में भारत सरकार में पंजीकृत डीप टेक रोबोट निर्माण कंपनी क्लब फर्स्ट रोबोटिक प्राइवेट लिमिटेड के मार्केटिंग ऑफिसर मोहनलाल चौधरी पर कंपनी की सीक्रेट कोडिंग, रोबोटिक तकनीक और संवेदनशील उपकरण चुराने का आरोप है. आरोप है कि आरोपी कंपनी से लीडार सेंसर, यूजीआर (मानव रहित वाहन) के पार्ट्स और कैमरा मॉड्यूल्स (एमके 15 रिमोट) ले गया. इन तकनीकों का इस्तेमाल रक्षा क्षेत्र, ड्रोन्स, सर्विलांस और एडवांस रोबोटिक में होने की बात सामने आई है.

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मुख्य आरोपी ने अन्य लोगों से साझा की जानकारियां : इस एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि यह संवेदनशील उपकरण, रोबोट की कोडिंग और अन्य संवेदनशील जानकारी अन्य आरोपियों के साथ साझा की गई. ऐसे में जिन तीन लोगों के साथ मुख्य आरोपी ने यह जानकारियां और उपकरण साझा किए हैं. उन्हें भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है. थानाधिकारी का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर चार आरोपियों के खिलाफ सात धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले से जुड़े हर पहलू की जांच जारी है.